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Жизнь

По обе стороны льда: на Алтае сняли впечатляющий фильм о дайвинге на Телецком озере

Дайверы и сотрудники Алтайского заповедника — Роман Воробьев и Татьяна Клименко сняли фильм о зимнем Телецком озере, каким оно предстает по обе стороны льда, сообщает сайт заповедника.

Телецкое озеро в ожидании весны 2019 года.
Телецкое озеро в ожидании весны 2019 года.
Роман Воробьев, www.altzapoved.ru

В начале февраля Телецкое озеро в районе поселка Яйлю замерзло. В середине месяца кромка воды была уже далеко на юге, у реки Адамыш. С высоты видна паутина больших и маленьких трещин во льду. Погода на Золотом озере меняется быстро: вечером ледовый панцирь озера может быть укрыт слоем снега, а утром сильные ветра уже расчищали лед, превращая озеро в гигантский каток, — сказано на сайте Алтайского биосферного заповедника.

Авторы фильма отмечают, что подледной дайвинг это прежде всего яркие эмоции, неповторимое впечатления от пейзажей параллельного мира Золотого озера. Когда Телецкое замерзает, появляется возможность смотреть сквозь толщу кристально прозрачной холодной воды на 15−20 метров вдаль.

Прорубь воспринимается как портал в другое измерение из фантастических фильмов, а из зеркальной поверхности воды струится солнечный свет, переливаясь всеми оттенками желтого, зеленого и голубоватого, — сообщают авторы.

Напомним, ранее дайвер Роман Воробьев рассказал, что происходит на Телецком озере в последнее время, почему лед на озере издает невероятные звуки и что он увидел подо льдом.

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