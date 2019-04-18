Что такое метеозависимость и как избавиться от болей при смене погоды

Метеопаты и симптомы метеозависимости
По статистике, с влиянием погоды на здоровье сталкивались каждые трое из четырех россиян. Такие данные приводит med.vesti.ru.
В списке официальных заболеваний метеозависимости нет.
Влияние погоды на человека изучает наука «биометеорология человека», уточняет lifehacker.ru. А людей, на которых влияет смена погоды, называют «метеопатами».
Влияние погоды на здоровье человека может быть болезненным и неприятным.
Метеозависимые люди при смене погоды могут испытывать головную боль и головокружение, резкие изменения артериального давления, ломоту в суставах, озноб, потливость или одышку.
Метеопаты могут без видимых причин быстро уставать, беспокоиться и тревожиться. Наконец, у людей, на которых влияет погода, может начаться бессонница или обостриться аллергические реакции, пишет rg.ru.
Лечение метеозависимости
Чаще всего, реакция организма на смену погоды обнажает его «слабые места». Скажем, если проблем с суставами нет, то и при смене погоды они вряд ли заболят, уточняет «Лайфхакер».
Погода влияет на состояние людей с вегето-сосудистой дистонией, больными суставами, остеохондрозом, сердечными заболеваниями, астмой. Еще к изменениям погоды чувствительны беременные женщины.
Чтобы избавиться от проблем со здоровьем, связанных со сменой погоды, нужно первым делом обратиться за консультацией к терапевту. Если причина метеозависимости — в хроническом заболевании, нужно заняться его профилактикой.
Есть и еще несколько полезных рекомендаций:
- Отказаться от вредных привычек.
- Вести здоровый образ жизни, больше гулять на свежем воздухе.
- Посетить сеансы массажа.
- Пить витамины.
- Нормализовать режим сна.
Средства от метеозависимости
Снизить метеозависимость помогает питание, в котором есть витамины и микроэлементы, способствующие укреплению сердца и сосудов, пишет rg.ru. Рекомендуется включить в рацион блюда из рыбы, морской капусты, фасоли, чечевицы, свеклы, картофель в мундире, печеные яблоки и клюкву.