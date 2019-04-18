Что такое метеозависимость и как избавиться от болей при смене погоды

Смена погоды может вызывать у человека боль, усталость, тревожность и другие неприятные ощущения. Это явление называется метеозависимость. По статистике, с ней сталкивалось большинство людей. Рассказываем о влиянии погоды на человека, симптомах и лечении метеозависимости.

Метеопаты и симптомы метеозависимости

По статистике, с влиянием погоды на здоровье сталкивались каждые трое из четырех россиян. Такие данные приводит med.vesti.ru.

В списке официальных заболеваний метеозависимости нет.

Влияние погоды на человека изучает наука «биометеорология человека», уточняет lifehacker.ru. А людей, на которых влияет смена погоды, называют «метеопатами».

Ветер. Дождь. Погода. СС0

Влияние погоды на здоровье человека может быть болезненным и неприятным.

Метеозависимые люди при смене погоды могут испытывать головную боль и головокружение, резкие изменения артериального давления, ломоту в суставах, озноб, потливость или одышку.

Метеопаты могут без видимых причин быстро уставать, беспокоиться и тревожиться. Наконец, у людей, на которых влияет погода, может начаться бессонница или обостриться аллергические реакции, пишет rg.ru.

Вода. Капли. Брызги СС0

Лечение метеозависимости

Чаще всего, реакция организма на смену погоды обнажает его «слабые места». Скажем, если проблем с суставами нет, то и при смене погоды они вряд ли заболят, уточняет «Лайфхакер».

Погода влияет на состояние людей с вегето-сосудистой дистонией, больными суставами, остеохондрозом, сердечными заболеваниями, астмой. Еще к изменениям погоды чувствительны беременные женщины.

Здоровье. Тонометр. СС0

Чтобы избавиться от проблем со здоровьем, связанных со сменой погоды, нужно первым делом обратиться за консультацией к терапевту. Если причина метеозависимости — в хроническом заболевании, нужно заняться его профилактикой.

Есть и еще несколько полезных рекомендаций:

Отказаться от вредных привычек.

Вести здоровый образ жизни , больше гулять на свежем воздухе.

больше гулять на свежем воздухе. Посетить сеансы массажа.

Пить витамины.

Нормализовать режим сна.

Фитнес. Зарядка. Спорт. СС0

Средства от метеозависимости

Снизить метеозависимость помогает питание, в котором есть витамины и микроэлементы, способствующие укреплению сердца и сосудов, пишет rg.ru. Рекомендуется включить в рацион блюда из рыбы, морской капусты, фасоли, чечевицы, свеклы, картофель в мундире, печеные яблоки и клюкву.