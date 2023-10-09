9 октября
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Жизнь

Что такое Железный купол, который должен был спасти Израиль от палестинских ракет

Израильская система ПВО не справилась с количеством выпущенных ХАМАСом ракет. Altapress.ru объясняет, что такое "Железный купол", как он работает и почему палестинским боевикам удалось через него прорваться.

Военный конфликт в Израиле
Военный конфликт в Израиле
Соцсети
1
Что такое Железный купол?

Железный купол - мощная израильская система ПВО, способная перехватить 90-92% целей.

Купол способен идентифицировать место падения ракеты. Если она приземлится, например, в поле, то сбивать ее не будут. Но если есть вероятность падения на населенный пункт - купол ее отобьет.

Военный конфликт в Израиле
Военный конфликт в Израиле
Соцсети
2
Как ХАМАС удалось прорвать Железный купол?

Боевики подсчитали, какая нагрузка нужна на ПВО, чтобы боеголовки достигали своих целей. Для этого они выпустили пять тыс. ракет с территории сектора Газа. Израиль не был готов к такой массированной атаке.

При этом в пресс-службе армии еврейского государства заявили, что ХАМАС сбросил не пять тыс. ракет, а три тыс.

После массированных ракетных ударов боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля.

3
Сколько человек погибло в Израиле?

8 октября 2023 года Израиль официально объявил о начале войны. Общее число погибших в Израиле превысило 700 человек. Армия потеряла 73 бойца.

260 человек из погибших - те, кто пришел на музыкальный фестиваль Nature Party под открытым небом. Боевики ХАМАС устроили там резню.

Ранее мы рассказывали, что такое ХАМАС, ЦАХАЛ и сектор Газа.

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