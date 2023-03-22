Что-то пилят, а за чем-то следят из космоса. Как Алтайский край спасут от паводков и пожаров

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рассказало, как идет подготовка к паводку и пожароопасному периоду. За какими районами сейчас особенно следят и как, узнал altapress.ru.

Пока в Сибири есть только два подтопленных низководных моста в Алтайском крае и в Кемеровской области, сообщил председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО Виктор Орлов на пресс-конференции ТАСС.

Подтопленных населенных пунктов нет. Ситуацию контролируют: в крае развернули 52 гидрологических поста, которые ежесуточно собирают информацию об уровне рек.

Пока он стабильный, ниже нормы, по югу субъекта начали вскрываться малые реки. Это произошло на неделю раньше, чем обычно, отметил начальник управления ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

«Минусовые температуры ночью и неплохой плюс днем позволяют безопасно пройти предпаводковый период», — сказал Орлов.

Начало ледохода в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Всего краевое управление выделяет 93 населенных пункта, которые подвержены весеннему половодью, и 124 — летнему подтоплению из-за интенсивных дождей.

8 марта министерство фиксировало подтопление приусадебных участков в Краснощековском и Шипуновском районах, но, как добавил Макаров, социальной напряженности это не вызвало. Чего не скажешь о Бийске, где ливневки не справлялись с талой массой.

Сейчас сотрудники МЧС чернят и пилят лед. Также 19 марта его взорвали в Тальменском районе, 21 марта — у Бийска.

Кроме того, Александр Макаров прокомментировал ситуацию в Камне-на-Оби, где жители переходят подтаявшую реку по закрытой переправе, обмотав ноги пакетами.

Жители Каменского района переходят реку пешком. «Каменские известия»

Прохождение паводка МЧС ожидает в три этапа. Третья декада марта — третья декада апреля — снег тает интенсивно и локально, приусадебные участки и жилые дома местами подтопляются. С первой декады апреля до первой декады июня — реки вскрываются, идет первая волна паводка. Вторая-третья декада июня — в это время происходит таяние на высотах более 1,5 тыс. метров, идет вторая волна. Более детальный прогноз подготовят в начале апреля.

Комиссия центрального аппарата МЧС России проверила Алтайский край на готовность к паводкам и пожарам. «Ее достаточно высоко оценили, — сказал Виктор Орлов. — Подготовлены ресурсы для отсыпки дорог, откачивания воды при локальных подтоплениях и т. д».

Вертолет Ми-8 МЧС России. 49.mchs.gov.ru

Пожары

В Алтайском крае начинают готовиться к пожароопасному периоду. Особенно активно этим займутся после схода снега.

Под особым вниманием у МЧС Угловский и Михайловский районы. В последнем проведут совместные пожарные учения с Казахстаном.

Виктор Орлов заметил, что система космомониторинга в прошлом сезоне была очень полезной.

Ее программа «Термические точки» в реальном времени показывает не только зафиксированные спутником возгорания, но и сценарии развития: куда огонь движется, с какой скоростью, насколько он далеко от населенного пункта и как к нему быстрее добраться.

Лесной пожар СС0