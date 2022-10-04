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Жизнь

Что точно нужно сделать на Кондратьев день. Приметы и традиции 4 октября

4 октября на Руси отмечали Кондратьев день, или, как его еще называли, праздник Кондрата да Ипата. Назван он так в честь великомучеников апостола Кондрата Афинского и епископа Ипатия. Они погибли за веру во время гонения христиан. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Хлеб. Зерно.
Хлеб. Зерно.
Pixabay.com

Традиции Кондратьева дня

В народе этот день ассоциировался с плодородием и земледелием. Нужно было обязательно работать и удобрять землю. Люди приговаривали «Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым».

Также начиналась молотьба зерна. Особенно чествовали молотильщик и на завтрак обязательно угощали кашей: «Хозяину — хлеба ворошок, а молотильщикам — каши горшок».

А еще 4 октября праздновались «дворы» — особенные приготовления к сватовству. Девушки приводили свои владения в порядок, а свахи ходили по деревне и заглядывали в ворота, проверяя, где ждут сватов.

Что нельзя делать 4 октября

  • Девушкам и женщинам нельзя есть до заката. А то можно съесть свои молодость и красоту.

  • Также девушкам не стоит одним ходить на улицу и тем более в лес — домой можно уже не вернуться.

  • Запрещено надевать чужую обувь — ведь через ноги можно получить неприятно и болезни хозяев. Даже от примерки в обувном магазине стоит воздержаться.

Приметы Кондрата да Ипата

  • За окном ясно и дует северо-восточный ветер — к морозам.
  • Кроты в свои норы много соломы натаскали — зима будет суровой.
  • Домашняя птица линять начала — к наступлению зимы.
  • Мало грибов и много орехов — зима будет снежной.
  • Если днем холодно, а к ночи потеплело — жди ненастья.
  • Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу — поздней.
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