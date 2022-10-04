Что точно нужно сделать на Кондратьев день. Приметы и традиции 4 октября

4 октября на Руси отмечали Кондратьев день, или, как его еще называли, праздник Кондрата да Ипата. Назван он так в честь великомучеников апостола Кондрата Афинского и епископа Ипатия. Они погибли за веру во время гонения христиан. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Кондратьева дня

В народе этот день ассоциировался с плодородием и земледелием. Нужно было обязательно работать и удобрять землю. Люди приговаривали «Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым».

Также начиналась молотьба зерна. Особенно чествовали молотильщик и на завтрак обязательно угощали кашей: «Хозяину — хлеба ворошок, а молотильщикам — каши горшок».

А еще 4 октября праздновались «дворы» — особенные приготовления к сватовству. Девушки приводили свои владения в порядок, а свахи ходили по деревне и заглядывали в ворота, проверяя, где ждут сватов.

Что нельзя делать 4 октября

Девушкам и женщинам нельзя есть до заката. А то можно съесть свои молодость и красоту.

Также девушкам не стоит одним ходить на улицу и тем более в лес — домой можно уже не вернуться.

Запрещено надевать чужую обувь — ведь через ноги можно получить неприятно и болезни хозяев. Даже от примерки в обувном магазине стоит воздержаться.

Приметы Кондрата да Ипата