Как не накликать беду в Астафьев день. Приметы и традиции 3 октября

Традиции Астафьева дня
В этот день по ветру можно определить погоду и грядущую зиму. В народе верили:
«Северный ветер на Астафьева — к стуже, южный — к потеплению, западный — к осадкам, восточный — к теплой и солнечной погоде»
Женщины в этот день заговаривали ветер. Они произносили волшебные слова, чтобы ветер не унес с их лиц красоту и не разбросал по земле.
Также начинали работать ветряные мельницы, и люди мололи собранное ранее зерно. Потому 3 октября считался праздником мельников. Их угощали разными блюдами и приносили подарки-подношения.
Что нельзя делать 3 октября
- Нельзя после мытья стряхивать воду с рук — а то черти прибегут.
- Девушкам и женщинам лучше не выходить на улицу в ветряную погоду — иначе ветер сдует красоту с лица.
- Воздержитесь от подарков и не дарите их сами. Можно испортить отношения с человеком.
- Запрещено завидовать и негативно мыслить.
Приметы Астафия Ветряка
- Сырая и туманная погода — к беде.
- Если шишки на ели растут низко, то морозы ударят рано. А если высоко — то обойдут стороной.
- Южный ветер принесет хороший урожай озимых в следующем году.
- Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.
- Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима будет суровой.