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Жизнь

Как не накликать беду в Астафьев день. Приметы и традиции 3 октября

3 октября в народном календаре отмечено как Астафьев день или Астафий Ветряк. В этот день по ветру предсказывали погоду и будущую зиму. Православные чтили память великомученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и детей Агапия и Феописта. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Девушка. Волосы. Ветер.
Девушка. Волосы. Ветер.
CC0

Традиции Астафьева дня

В этот день по ветру можно определить погоду и грядущую зиму. В народе верили:

«Северный ветер на Астафьева — к стуже, южный — к потеплению, западный — к осадкам, восточный — к теплой и солнечной погоде»

Женщины в этот день заговаривали ветер. Они произносили волшебные слова, чтобы ветер не унес с их лиц красоту и не разбросал по земле.

Также начинали работать ветряные мельницы, и люди мололи собранное ранее зерно. Потому 3 октября считался праздником мельников. Их угощали разными блюдами и приносили подарки-подношения.

Что нельзя делать 3 октября

  • Нельзя после мытья стряхивать воду с рук — а то черти прибегут.
  • Девушкам и женщинам лучше не выходить на улицу в ветряную погоду — иначе ветер сдует красоту с лица.
  • Воздержитесь от подарков и не дарите их сами. Можно испортить отношения с человеком.
  • Запрещено завидовать и негативно мыслить.

Приметы Астафия Ветряка

  • Сырая и туманная погода — к беде.
  • Если шишки на ели растут низко, то морозы ударят рано. А если высоко — то обойдут стороной.
  • Южный ветер принесет хороший урожай озимых в следующем году.
  • Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.
  • Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима будет суровой.
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