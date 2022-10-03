Как не накликать беду в Астафьев день. Приметы и традиции 3 октября

3 октября в народном календаре отмечено как Астафьев день или Астафий Ветряк. В этот день по ветру предсказывали погоду и будущую зиму. Православные чтили память великомученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и детей Агапия и Феописта. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.