Что улучшится в жизни россиян с 1 ноября, а с принятием каких законов возникнут новые проблемы

Как обычно, с началом нового месяца вступают в силу различные законодательные и подзаконные акты, меняющие нашу жизнь. Altapress.ru подготовил мониторинг таких изменений. Большинство законодатеьных новшеств касается автомобилистов.

Теперь у него есть семья.

Оформление ДТП через приложение

Если вы попали в аварию, то сможете оформить все документы без приглашения полицейских в рамках европротокола. Поможет вам в этом специальный сервис электронного извещения «Помощник ОСАГО». Приложение уже сегодня можно скачать себе на смартфон.

ДТП около «Арены». vk.com/barneos22

Но для создания электронного извещения необходимо, чтобы хотя бы один участник ДТП был зарегистрирован на портале «Госуслуги».

Кроме того, водители не должны иметь разногласий по факту происшествия на дороге. Эксперты полагают, что «Помощник ОСАГО» будет востребован при оформлении мелких ДТП, пишет ТАСС.

Конец бумажного ПТС

Паспорта транспортного средства в бумажном виде прекратили свое существование. Теперь их будут выдавать в электронном варианте.

Паспорт. ПТС. Источник: ООО МКК «Ваш инвестор».

Правда, если вы потеряли именно бумажный ПТС, то ГИБДД восстановит вам его именно в таком варианте.

При покупке автомобиля покупателя будут выдавать выписку из электронного ПТС.

Маркировка шин

Правило обязательной электронной маркировки товара докатилось и до автомобильных покрышек. Теперь все автоколеса в магазинах должны продаваться с нанесенной на них маркировкой.

К специальной система мониторинга товаров «Честный знак» должны подключиться все участники этого рынка.

Зимняя шина. Дмитрий Лямзин

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на 23 октября, в России было промаркировано более 13,5 млн шин, из них в обороте находится уже более 4 млн.

Эксперты полагают, что электронная маркировка автомобильных шин повлияет на их стоимость. Они, конечно же, чуть-чуть подорожают. Но покупатели этого практически не заметят, поскольку при покупке колес давно используют различные накопительные карты, бонусы и т.д.

С детскими пособиями станет проще

Оформление детских пособий с 1 ноября станет менее нервной процедурой.

Теперь для оформления выплат на детей с 3 до 7 лет заявителям не нужно будет предоставлять различные справки, например о получении алиментов. Федеральные ведомства все эти данные будут видеть самостоятельного чиерез систему межведомственного электронного документооборота.

Многие семьи , дожидаясь своей очереди , перестают быть «молодыми». Анна Зайкова

Как пишет ТАСС, ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет введены с 1 января 2020 года указом президента Владимира Путина. Их получают семьи с низкими доходами. Выплаты начались с 1 июня.

Пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей можно оформить на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

Карту «Мир» нельзя не принять

Товарные агрегаторы и онлайн-магазины обязаны с 1 ноября ввести в своих системах платежей возможность оплаты картой «Мир».

Банковская карта , зарплата. СС0

Пока это касается онлайн-магазинов с годовой выручкой более 40 млн рублей. Остальным дана небольшая отсрочка, так как постепенно финансовая планка будет снижаться.

С 1 марта по 30 июня в эту же систему перейдут магазины с выручкой более 30 млн рублей в год, а с 1 июля — более 20 млн рублей в год.