Что в барнаульском дендрарии делают для посетителей и как сами посетители варварски его уничтожают

В ближайшие дни в барнаульском дендрарии, площадь которого составляет порядка 10 га, начнется большая уборка. Работники НИИ садоводства им. Лисавенко подстригут траву и вывезут сухие ветки. Если режим самоизоляции в крае будет снят, дендрарий распахнет свои двери для посетителей. Как в этом году преобразится территория, где здесь можно увидеть столетние дубы и чем защитить дендрарий от мародеров, читайте в разборе altapress.ru.

Что сделают до открытия

Грандиозный субботник начался в дендрарии 15 мая — за пару дней здесь вывезут поломанные зимой ветки и уберут сорняки, неравный бой с которыми приходится вести в течение всего лета.

Сорняки химией не травят, а аккуратно скашивают, за сезон не менее пяти-шести раз. Если этого не делать, дендрарий заполонят одуванчики, клематисы и обычный осот.

Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Самосев кустарников выкорчевывают вручную.

Чего ожидать до конца сезона

Планов много, например установить новые этикетки (каждая будет содержать названия растений на русском и на латыни), карту дендрария и различные информационные стенды.

В этом году в барнаульском дендрарии почистят действующие водоемы, которых здесь три. Работники НИИ садоводства каждый год как могут приводят их в порядок — убирают по берегам ветки, которые любят кидать туда нерадивые посетители. Но генеральной уборки не было давно. В 2020 году этим займется специальная организация.

Дело не простое — вокруг водоемов произрастают коллекционные растения, которые важно не повредить.

Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Деревянную беседку имени Михаила Лисавенко демонтируют, приведут в порядок и, возможно, установят в другой части дендрария. На ее прежнем месте появится новая.

Что сейчас цветет

В мае барнаульский дендрарий буквально пропитан цветочными ароматами. Буйно цветет сирень, в НИИ садоводства ее 84 сорта. Окраска разнообразная — от светлой до темной, сами цветы как простые, так и затейливо-махровые.

Продолжает радовать глаз рододендрон, который зацветает обычно быстрее всех остальных. Разные его виды реагируют на тепло постепенно, каждый в свое время, образуя сад непрерывного цветения.

Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Как растения реагируют на аномальную погоду

Теплая и снежная зима добавила дендрарию неприятностей. Первыми начали страдать хвойные деревья, нижние ветки которых стали выпревать. Мелкие кустарники ломались под тяжестью сугробов. Деревья получали зимние солнечные ожоги.

Есть и плюсы — впервые за долгие годы зацвели некоторые теплолюбивые растения, например конский каштан. В суровых условиях Сибири это большая редкость.

Весна на Алтае в этом году тоже аномальная. В апреле почки на деревьях дендрария только набухли. Пара дней жары — и все в один миг распустилось. По словам Галины Синогейкиной, научного сотрудника НИИ садоводства им. Лисавенко, раньше чем на месяц зацвели многие растения.

В дендрарии уже полно тополиного пуха, хотя обычно он здесь появляется к середине июня.

Эксперт утверждает: ранняя и теплая весна совсем не стресс для растения, главное, чтобы оно успело закончить свой период вегетации.

Если осень окажется теплой и дождливой, у растений начнется вторичный рост, и зимой они могут подмерзнуть. А это уже плохо.

Обрабатывается ли дендрарий от клещей и комаров

Эти работы здесь не проводятся — иначе на время обработок поток людей, проходящих через дендрарий, пришлось бы полностью остановить. Сделать это невозможно.

На входе в дендрарий есть предупреждение о том, что территория не обработана. Посетителям советуют брать с собой репелленты и не сходить с экскурсионной тропы, чтобы не нахватать в кустах клещей.

Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Сколько стоит вход

Прайс в дендрарии не изменился. Вход для взрослых — 150 рублей, для детей до семи лет — 30 рублей. Услуги экскурсовода оплачиваются отдельно.

Удалось ли преодолеть последствия урагана

В июне 2018 года барнаульский дендрарий оказался в эпицентре мощного шторма, который повредил больше 100 деревьев, в основном хвойных.

Выпилить и вывезти их — большая проблема. По экскурсионному маршруту большую часть работ провести все-таки удалось.

Некоторые крупные деревья, которые были посажены еще в 50-е годы прошлого века, решено было не выкорчевывать, убрав лишь поломанные макушки. В рост они, скорее всего, не пойдут, навсегда потеряв красивую пирамидальную форму.

Но дендрарий большой — в нем еще остались секции с поваленными деревьями. Их продолжат вычищать и в этом году.

Как будут бороться с воровством

Мародерство — бич барнаульского дендрария. Люди приходят сюда не только полюбоваться природой, но и что-нибудь выкопать. Буквально на днях неизвестные своровали две туи, которые уже прижились после пересадки и начали разрастаться.

Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Не единожды в дендрарии облагораживали лестницу, ведущую к водоемам, высаживая по ее краям хосты. Люди варварски все выдирали и вытаптывали.

Галина Синогейкина,

научный сотрудник НИИ садоводства им. Лисавенко:

Несчастный тис только немного отрастет — верхушку кто-нибудь обязательно спилит на Новый год.

Садовые воришки совсем обнаглели: порой, ничего не боясь, они идут с лопатами через центральный вход. Кто боязливее — приникает на территорию с других сторон. Чтобы хоть как-то снизить размах мародерства, в НИИ мечтают огородить дендрарий забором.

А в перспективе возможно установить видеокамеры, но пока для бюджетного учреждения это слишком дорого.

Что нельзя делать весной

Осенью, когда дендрарий заполняют толпы посетителей, работники НИИ просят их не собирать желтую листву, которая ковром должна устлать землю. Уговоры не помогают.

Весной люди массово ломают сирень на букеты, чего делать также категорически нельзя. Каждый куст сирени в дендрарии — это предмет изучения.

Шишки хвойных деревьев, которых здесь после зимы в избытке, собирать в принципе можно.

Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Что будут высаживать

К сожалению, из-за постоянно воровства процесс обновления барнаульского дендрария остается незаметен посетителями. Тем не менее он происходит.

В нынешнем году сотрудники НИИ высадили сосну Банкса, произрастающую в основном в Северной Америке. В дендрарии ее единственный экземпляр в 2018 году уничтожил ураган, и вот она вновь появилась.

Также здесь планируют высадить новые сорта барбариса и вейгелы — это все листопадные кустарники.

Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Какие деревья будут убирать

Барнаульский дендрарий — это прежде всего научная лаборатория, поэтому процесс обновления растений здесь идет медленнее, чем в городе.

Ученым, по сути, не важен их эстетический вид, они наблюдают за тем, как долго могут произрастать деревья и кустарники и какие им нужны условия для долголетия.

Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Что касается старожилов, 100-летний юбилей уже отметили дубы, произрастающие на североамериканском участке. Когда-то дубовую аллею высадили в поместье, которое располагалось в этих местах.

При закладке дендрария дубы решили оставить. Несмотря на то что ураган двухлетней давности их серьезно потрепал, пять деревьев сохранились до наших дней.

Как собирают урожай

Каждая шишечка или желудь в барнаульском дендрарии — это урожай. Их бережно собирают, получают семена и формируют специальный банк. А затем обмениваются с другими ботаническими садами и научными учреждениями страны.

Что кроме растений можно увидеть

В барнаульском дендрарии много белочек. Когда здесь большой наплыв посетителей, они прячутся, но сейчас их можно увидеть.

По близлежащим полям бегают зайцы, недавно видели ласку. На водоемах встречаются уточки. Есть и змеи, но пугаться сильно не надо, это неядовитые полозы.

Барнаульский дендрарий. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

У водоемов как раз сейчас распевают на всю округу свои брачные серенады лягушки.