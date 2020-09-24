Что видел «Стриж»: во время авиашоу в Барнауле сняли видео из кабины пилотов

Невероятное авиашоу «Стрижей» прошло в Барнауле в День города, 19 сентября. Тысячи горожан собрались в районе Речного вокзала и набережной Оби, чтобы увидеть выступление пилотов.
В сети опубликовали видео, снятое из кабины пилотов авиационной группы «Стрижи» во время их выступления на Дне города в Барнауле. Уникальными кадрами поделился в соцссетях директор студии Dyshes Production Андрей Нартыш.
Невероятное авиашоу «Стрижей» прошло в Барнауле в День города, 19 сентября. Тысячи горожан собрались в районе Речного вокзала и набережной Оби, чтобы увидеть выступление пилотов.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter