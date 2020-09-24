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Жизнь

Что видел «Стриж»: во время авиашоу в Барнауле сняли видео из кабины пилотов

В сети опубликовали видео, снятое из кабины пилотов авиационной группы «Стрижи» во время их выступления на Дне города в Барнауле. Уникальными кадрами поделился в соцссетях директор студии Dyshes Production Андрей Нартыш.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле.
Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Невероятное авиашоу «Стрижей» прошло в Барнауле в День города, 19 сентября. Тысячи горожан собрались в районе Речного вокзала и набережной Оби, чтобы увидеть выступление пилотов.

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