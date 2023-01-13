Что я делаю не так или основные ошибки при изучении английского

Как и любое другое серьёзное дело, обучение английскому языку требует внимательности и определённой системы. В противном случае ни одно занятие не принесет желаемого результата, даже если потратить на него большое количество времени. Благодаря правильному подходу, человек начинает понимать свои ошибки и исправляет их. В статье представлены самые распространенные из ошибок, допускаемых каждым изучающим иностранный язык.

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Даже самая небольшая и незначительная ошибка может испортить весь результат. В большинстве случае обучающиеся даже не понимают, что делают не так, и винят во всем неподходящий материал или неподходящий способ изучения английского языка. Но все может быть гораздо проще.

Ожидания от обучения

Первое, что расстраивает при обучении — это низкий результат и невозможность достичь намеченных вершин. К сожалению, многие компании, лингвистические центры и преподаватели обещают больше, чем могут дать. Особенно часто так происходит с новичками, которые верят рекламам и не знают, как проходит процесс обучения.

Помните, что выучить весь язык за несколько месяцев — просто невозможно, переводчики и преподаватели тратят на это десятилетия. За несколько месяцев можно только понять основу и познакомиться с языком.

Отсутствие мотивации

Приступая к изучению английского языка, каждый должен понять для чего ему это необходимо. Еще перед первым занятием нужно ответить себе на вопрос «Для чего я это делаю?» Заинтересованность в языке может быть вызвана желанием общаться с носителями этого языка, переездом, путешествием и многим другим.

Отсутствие мотивации усложняет процесс и не приносит результата, просто потому что человеку это не нужно.

Некорректное произношение

Иногда обучающийся может идеально знать грамматику, иметь большой словарный запас, но… люди все равно его не понимают. Почему же так происходит?

Во всем виновато некорректное произношение. Как бы хорошо человек ни знал язык, если его произношение непонятно другим — все его знания обесцениваются.

Для улучшения произношения преподаватели советуют повторять диалоги за дикторами при прослушивании уроков и слушать себя на диктофоне.

Отсутствие повторения материала

Все материалы должны повторяться, каждая пройденная тема проходится еще раз спустя некоторое время. В противном случае все слова, грамматика и знания забываются. Достаточно использовать изученные слова в речи.

Невыполнение домашнего задания

Как бы хорошо вы ни изучили тему на уроке, выполнение домашнего задания — это обязательный процесс. Благодаря этому процессу студенты закрепляют знания и выявляют пробелы в понимании материалов, которые не усвоили на уроке. Выполнение домашнего задания может решить множество вопросов и дальнейших проблем в изучении английского языка.

Рекомендуем убедиться, что вы не совершаете каких-либо ошибок, из перечисленных в статье, которые могут сильно усложнить процесс обучения. Избежать их не так уж и трудно, но это позволит вам получить максимальный эффект от обучения и желаемый результат.