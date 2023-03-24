Что за Lincoln Town со звездным небом вместо потолка продают всего за 650 тыс. рублей в Барнауле

Лимузин Lincoln Town Car 2003 год продают в Барнауле за 650 тыс. рублей. Объявление разместили на « Дроме ».

Тип кузова — седан. Мощность — 249 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, левый руль и двигатель на бензине, 4,6 л — все это про идеальный вариант выездов по городу с шиком.

Автомобиль отлично подойдет тем, кто любит с комфортом покататься по городу: в лимузине десять посадочных мест, а длина целых девять метров. Вместится целая компания, с которой можно отметить любой праздник или просто приятно провести время.

«Налог, как по автобусам, очень небольшой. Работает идеально, масло не расходует», — заверяет владелец машины.

Черный кожаный салон смотрится стильно и находится в прекрасном состоянии.

Автомобиль оснащен мультирулем и электротабло. Водительское сидение электрическое. Есть центральный замок и сигнализация.

Водительский кокпит одноместный, на месте пассажира — отсек для хранения нужных вещей.

Также в лимузине есть дополнительный кондиционер салона, печка и вентиляция. А на потолке — звездное небо и лазерное шоу.

Конечно, в таком автомобиле сложно обойтись без бара. Он, кстати, оборудован посудой. Также в пассажирском отсеке есть большой DVD монитор и телефонная связь с водителем.

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