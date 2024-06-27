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Жизнь

Что за магнитная буря обрушится на Землю 27 июня

Ближайшие сутки будут спокойными, но мощная геомагнитная атака вскоре прервет затишье, сообщает mk.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

27 июня мощность геомагнитных возмущений не превысит 2 баллов. В вечерние часы она до 1 балла — уровня спокойной магнитосферы.

Но эта стабильность будет недолгой. 29 июня Землю атакует волна 5-балльных ударов. Пик активности магнитной бури придется на утренние часы и продлится с 03:00 до 09:00 по московскому времени.

В дни магнитных колебаний метеочувствительные люди могут столкнуться с бессонницей, головными болями и скачками артериального давления. Врачи рекомендуют больше времени гулять на свежем воздухе и заниматься спортом — физические нагрузки и прогулки укрепляют организм.

Ранее мощную магнитную бурю ожидали астрономы в ближайшие дни.

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