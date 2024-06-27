Что за магнитная буря обрушится на Землю 27 июня

27 июня мощность геомагнитных возмущений не превысит 2 баллов. В вечерние часы она до 1 балла — уровня спокойной магнитосферы.

Но эта стабильность будет недолгой. 29 июня Землю атакует волна 5-балльных ударов. Пик активности магнитной бури придется на утренние часы и продлится с 03:00 до 09:00 по московскому времени.

В дни магнитных колебаний метеочувствительные люди могут столкнуться с бессонницей, головными болями и скачками артериального давления. Врачи рекомендуют больше времени гулять на свежем воздухе и заниматься спортом — физические нагрузки и прогулки укрепляют организм.

Ранее мощную магнитную бурю ожидали астрономы в ближайшие дни.

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