Пик солнечной активности, который относится к завершающемуся 11-летнему циклу, наступил в июне 2024 года. Это следует из интенсивности и частоты появления пятен на Солнце, и сопровождающие это магнитные бури. Такая активность будет длиться до начала 2026 года.

Наиболее опасным днем в этот период будет 20 июня — день летнего солнцестояния. Также 22-23 июня, и с 30 июня по 1 июля ожидают сильные магнитные всплески.

Позже солнечная активность спадет и магнитная обстановка на Земле будет спокойной.

Ранее не ожидалось вообще никаких магнитных бурь.

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