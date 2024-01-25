Что за остановку перенесут в Барнауле, почему рожать надо уже сейчас и что там с пантами? Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Вчера мы рассказывали о БАДах. Сегодня у нас появился текст о пантах маралов. Оказывается, этот продукт не особо кому-то нужен. Почитайте , чтобы узнать — почему. О других новостях Алтайского края можно узнать в моей подборке.

Какой будет поликлиника №9 в Барнауле

На градостроительном совете рассмотрели эскиз здания городской поликлиники №9. Новый объект будет находиться в квартале 2033, на ул. Попова, 128. Он соберет разбросанные по району отделения и сможет принимать больше горожан.

Новое здание позволит расширить количество обслуживаемого взрослого населения до 125 тыс. человек. Какие особенности у него будут - смотрите здесь. Фотографии эскиза можно найти там же.

Проект городской поликлиники №9 на ул. Попова, 128. Алтайгражданпроект

Ради нового магазина перенесут остановку "Ул. Анатолия"

На месте деревянного дома на пр. Красноармейском построят новый магазин. Ради этого придется перенести остановку "Ул. Анатолия" на пару метров. Она станет ближе к перекрестку пр. Красноармейского с ул. Анатолия.

На такой шаг пойдут из-за парковки перед магазином. При этом главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предложил подумать над организацией параллельной парковки, чтобы она не мешала движению потока.

Посмотреть варианты того, как будет выглядеть здание, можно здесь.

Схема движения на участке рядом с магазином на пр. Красноармейский, 35. Владимир Золотов

Врачи рекомендуют не затягивать с рождением первого ребенка

Известно, что уже после 30 лет женщины могут столкнуться с проблемами при зачатии. Дело в том, что яйцеклетки не обновляются в течение жизни. Здесь нам не повезло, как мужчинам — у них выработка сперматозоидов происходит непрерывно в течение жизни.

Однако уже сейчас возраст женщины, родившей первого ребенка — 28,6 лет. Это понятно. Обычно именно к 30 годам появляются собственное жилье и большие успехи в карьере, например. Вот тогда и задумываются о рождении первого ребенка.

Проблемы при зачатии могут быть как у женщин, так и мужчин. Почитайте, с чем может столкнуться пара при зачатии ребенка и почему не стоит с этим затягивать.

Беременная женщина. https://unsplash.com/

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Для тех, кто сортирует мусор, есть хорошая новость. Вот здесь есть адреса сбора точек мусора.

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