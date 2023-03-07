Что за паспорт семьи мобилизованного предложил ввести Путин

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Что такое «паспорт семьи мобилизованного»?

Это проект, в рамках которого власти региона берут на контроль каждую семью мобилизованного. По мере их потребностей определяют форму поддержки.

Благодаря «паспорту» у семьи есть прямой контакт с социальными службами.