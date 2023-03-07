7 марта
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Жизнь

Что за паспорт семьи мобилизованного предложил ввести Путин

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести «паспорт семьи мобилизованного» с указанием потребностей. Такой проект уже реализуют в Курганской области. Разбираемся, для чего нужен такой паспорт и какие льготы он предоставляет.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
1
Что такое «паспорт семьи мобилизованного»?

Это проект, в рамках которого власти региона берут на контроль каждую семью мобилизованного. По мере их потребностей определяют форму поддержки.

Благодаря «паспорту» у семьи есть прямой контакт с социальными службами.

2
Как работает проект?

Глава региона проверяют состояние семьи, в которой призвали человека. Обращают внимание на количество детей, условия проживания, доступ к коммунальным услугам, финансовое положение, сообщают «Ведомости».

На основании этих критериев строится паспорт семьи мобилизованного и определяется мера поддержки. Также у семьи есть доступ к социальным службам.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

«Все направлено на то, чтобы человек не оставался вне социума», — заявил автор инициативы, глава Курганской области Вадим Шумаков.

3
Какие льготы предоставляет «паспорт»?

В планах властей, обеспечить семьи мобилизованных от бытовых мелочей до вопросов санаторно-курортного лечения, реабилитации, предоставлять меры социальной поддержки на региональной и федеральном уровнях.

4
Может ли документ решить вопросы федерального уровня?

Да. В «паспорт семьи мобилизованного» могут быть включены организация обучения, переподготовки, предоставление социального контракта для открытия собственного дела, вопрос помощи при поступлении в учебные заведения детей мобилизованных, а также помощь в организации лечения.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
5
Где его впервые начали применять?

Впервые такой проект начал действовать в Курганской области. Владимир Путин поддержал проект и предложил вывести его на федеральный уровень.

Президент считает, что ее «нужно будет тиражировать на всю страну».

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