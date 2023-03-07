Что за паспорт семьи мобилизованного предложил ввести Путин

Это проект, в рамках которого власти региона берут на контроль каждую семью мобилизованного. По мере их потребностей определяют форму поддержки.
Благодаря «паспорту» у семьи есть прямой контакт с социальными службами.
Глава региона проверяют состояние семьи, в которой призвали человека. Обращают внимание на количество детей, условия проживания, доступ к коммунальным услугам, финансовое положение, сообщают «Ведомости».
На основании этих критериев строится паспорт семьи мобилизованного и определяется мера поддержки. Также у семьи есть доступ к социальным службам.
«Все направлено на то, чтобы человек не оставался вне социума», — заявил автор инициативы, глава Курганской области Вадим Шумаков.
В планах властей, обеспечить семьи мобилизованных от бытовых мелочей до вопросов санаторно-курортного лечения, реабилитации, предоставлять меры социальной поддержки на региональной и федеральном уровнях.
Да. В «паспорт семьи мобилизованного» могут быть включены организация обучения, переподготовки, предоставление социального контракта для открытия собственного дела, вопрос помощи при поступлении в учебные заведения детей мобилизованных, а также помощь в организации лечения.
Впервые такой проект начал действовать в Курганской области. Владимир Путин поддержал проект и предложил вывести его на федеральный уровень.
Президент считает, что ее «нужно будет тиражировать на всю страну».