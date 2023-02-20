Алтайские семьи мобилизованных смогут получить древесину по льготе

В Алтайском крае семьям мобилизованных пообещали поставлять древесину для строительства вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

К губернатору Алтайского края обратились члены семей военнослужащих, участвующих в СВО, с просьбой получить древесину на льготных условиях.

Глава края не остался равнодушным и поручил Минприроды Алтайского края, а также своему представителю в АКЗС подготовить документы для внесения изменений в законодательство.





«Считаю, что они имеют право получать древесину на строительство домов вне очереди. В Правительстве края уже найдено понимание, как эту задачу решить системно», — отметил губернатор.

Законопроект вступит в силу ближайшее время. Стоит отметить, что за поддержкой могут обратиться не только мобилизованные, но и их ближайшие родственники.

На данный момент он действует только для граждан, потерявших свое место жительство во время стихийных бедствий или пожаров.