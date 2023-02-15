«Отсутствовал по уважительной причине»: в АКЗС внесут закон для депутатов-добровольцев

Закон об отсутствии «по уважительной причине» для депутатов-добровольцев, участвующих в СВО, внесут на рассмотрение краевого парламента. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова.

Напомним, что ранее депутат АКЗС и член фракции КПРФ Владимир Громов сообщил, что уходит добровольцем на СВО.

Прусакова считает, что это обдуманное решение. Она отметила, что Громов имеет звание старшего лейтенанта и опыт участия в боевых действиях.

Прусакова также добавила, что в краевом законе о статусе депутата не прописана СВО, как уважительная причина отсутствовать на ежемесячных сессиях. Новый законопроект от КПРФ должен это исправить.

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