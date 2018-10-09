Что за планета Нибиру и может ли она вызвать конец света

В 2018 году конец света из-за планеты Нибиру уже пророчили как минимум дважды. Складывается ощущение, что таинственная Планета Х только и ждет, чтобы погубить нас. Altapress.ru решил разобраться, что за планета Нибиру, откуда она взялась и почему конец света-2018 связывают именно с ее появлением.

Что такое Нибиру?

Есть не признанная наукой теория о планете Нибиру. Ее автор, Захария Ситчин — сторонник теории о том, что в прошлом Землю посещали существа внеземного происхождения.

В книге «Двенадцатая планета» он утверждает, что орбита Нибиру пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. По словам исследователя, эта планета якобы описана в шумерских текстах, и на ней живут разумные высокоразвитые существа. В древности они не раз посещали Землю.

В СМИ таинственную Нибиру часто называют Планетой X или даже планетой-убийцей. Однако термин «Планета Х» создал не Захария Ситчин.

Астрономия. Планета. Космос СС0

Что такое Планета X?

В 1995 году американка Нэнси Лидер создала специальный сайт zetatalk.com, на котором рассказала, что общается с инопланетянами из других звездных систем. Якобы ей вживили специальное устройство, и теперь она может принимать сигналы от инопланетной цивилизации и понимать их. Нэнси Лидер предсказала, что 27 мая 2003 года наступит конец света из-за приближения Планеты X: так она назвала планету, с которой ей «поступали сигналы»

Узнав о концепции Захарии Ситчина, Нэнси Лидер решила, что они говорят об одной и той же планете. Но Захария Ситчин отрицал связь Нибиру и Планеты Х, сообщает Utopia Show.

Планета. Космос ССО

Нибиру вызывает катастрофы на Земле: как она это делает?

В далеком прошлом, согласно теории Захарии Ситчина, Земля была четвертой планетой Солнечной системы. Ее называли Тиамат. Но потом в Солнечную систему вторглась Нибиру, сообщает dic.academic.ru.

Из-за гравитационного поля Нибиру на других планетах стали происходить катаклизмы. В это время Земля была в два раза больше, чем сейчас. Проходившая мимо Нибиру разорвала Тиамат на две части: одну половину отбросило на новую орбиту, а вторая постепенно раскололась и положила начало поясу астероидов. Земля стала третьей планетой. При этом саму Нибиру тоже «отшвырнуло».

Судя по этой концепции, главное «оружие» Нибиру — это ее гравитационное поле. Оно вызывает тектонические катастрофы, когда Нибиру приближается к другим планетам.

Астрономия. Планета. Космос СС0

Последние новости Нибиру: почему о «мистической» планете так часто говорят?

На Западе появления планеты Нибиру ждут еще с 1970-х годов, пишет tjournal.ru. Как правило, источником информации о последних новостях Нибиру являются британские таблоиды (хотя издания могут ссылаться на уфологов, сотрудников NASA или даже работников разведки).

Астрономия. Планета. Космос СС0

Что думают ученые и NASA о Нибиру и конце света?

Астрофизики опровергают возможность существования в Солнечной системе планеты Нибиру, а историки указывают на многочисленные ошибки Ситчина в работе с шумерскими текстами.

Например, Майкл Хейзер говорит, что слово «Нибиру» в шумерских текстах многозначно: это одновременно и неподвижное космическое тело, и звезда, которая движется по небу. Кроме того, древние видели Нибиру не раз в 3600 лет, а каждый год. Нет упоминаний и о том, что Нибиру обитаема, сообщает magov.net.

Специалисты NASA тоже неоднократно опровергали информацию о таинственной «планете-убийце». Например, вот цитата из обращения, которое организация сделала 23 декабря 2012 года — после несостоявшегося конца света по календарю майя.

Нибиру, как и другие планеты-уничтожители из новостей — интернет-миф. Если бы Нибиру была настоящей и направлялась к Земле, то астрономы бы следили за ней последнее десятилетие.

Космос. Метеор. Метеорит ССО

В интернете пишут , что Нибиру нашли ученые из NASA. Это правда?

В 2015 году астрономы при помощи математического моделирования «предсказали» существование гипотетической планеты размером с Нептун, которая вращается вокруг Солнца по очень вытянутой орбите далеко за пределами Плутона. Она должна быть примерно в 10 раз «тяжелее» Земли. Для оборота вокруг Солнца ей может потребоваться от 10 до 20 тысяч земных лет. Об этом написали NASA.

О том, существует ли эта планета на самом деле, точно не известно.

Ученый Майкл Хейзер, критикуя Захарию Ситчина, указал на то, что в шумерских текстах Нибиру никогда не упоминали как что-то за Плутоном. По признакам, описанным Ситчиным, гипотетическая планета тоже на роль Нибиру не подходит.