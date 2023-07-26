Что за праздник Собор Архангела Гавриила 26 июля и что на него запрещено делать

26 июля- церковный праздник Собор Архангела Гавриила, а также народный праздник Полевика. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Собор Архангела Гавриила что за праздник?

Архангел Гавриил - исполнитель Божественной воли, в частности его избрали для благовещения Деве Марии о рождении Сына Божия.

Архангел Гавриил открывает божественное знание, раскрыл тайны будущего пророку Даниилу, являлся Иисусу Христу во время его молитвы в Гефсиманском саду, возвестил Жёнам-мироносицам о Воскрешении Христа, пребывал с Богородицей во время её жизни и так далее.

В честь него праздник отмечают трижды в год. Собор 8 апреля и 26 июля, а также 21 ноября - в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Что можно делать 26 июля

Сегодня следует внимательно смотреть под ноги, остерегаться порогов и лестниц. Если споткнуться, переступая их, ждут неприятности в делах.

26 июля активно работали в поле - шла жатва, кошение травы, сбор урожая. Заготавливали сено. Работа шла от зари до зари, поскольку нужно было много успеть и сделать все вовремя.

По приметам, именно сегодня начинались частые дожди и большие утренние росы. Сено и урожай могут испортиться от влажности, если не успеть их заготовить и собрать.

Архангелу Гавриилу молились, чтобы он помог с жатвой и сенокосом. Кроме того, задабривали духа полей - Полевика. Для него в поле ставили угощение - молоко, хлеб, кашу с маслом, пирог и прочее.

Урожай. Тюки сена. открытые источники (CC0)

Что нельзя делать на Полевика

Нельзя неуважительно относиться к хлебу - бросать, крошить, выбрасывать. Остатки следует скормить питомцам или птицам.

Нельзя жадничать и скупиться на что-то - удача отвернется.

Нельзя хвастаться о свидании, любовных делах, чувствах - с возлюбленным будет разлад.

Двум людям или компании нельзя садиться за стол с углами - к ссоре. Если же круглого стола нет, нужно поставить на углы круглые предметы.

Нельзя ссориться и ругаться, особенно с членами семьи. Конфликты нужно исправить как можно скорее, иначе случится большой разлад в отношениях.

Нельзя лгать, преувеличивать и даже поддерживать слухи - такой человек сам станет жертвой обмана. Также нельзя что-либо обещать - обещание невозможно будет выполнить.

Поле. Дорога. Анна Зайкова

Приметы на 26 июля

Теплый день без осадков — осень будет сухая и теплая.

Сильный дождь — урожай будет плохой.

Вечером много мошкары — к изобилию грибов.

Пчелы с раннего утра отправились в луга и поля — погода будет хорошая.

Туча цвет изменила —погода переменится.

Ласточки летают на низкой высоте — осень будет поздняя.

Темные тучи — к перемене погоды.

Рыба хвостом по поверхности бьет — погода в ближайшие дни установится теплая.

Во время дождя утки крякают — к скорому завершению осадков.

Птицы начали в стаи собираться — осень будет ранняя.

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