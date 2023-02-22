22 февраля
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Жизнь

Что за сертификаты на путешествия выдадут алтайским школьникам

Социальные сертификаты на турпоездки по Алтайскому краю в 2023 году получат 1 тыс. школьников пятых-девятых классов. Об этом сообщают в управлении по труизму и развитию курортной деятельности региона.

Отдых. Море. Туризм.
Отдых. Море. Туризм.
СС0

Правительство РФ направит в край 5 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Тысяча учащихся получат по 5 тыс. рублей на один тур посредством социального сертификата.

Путешествие должно будет длиться не менее 24 часов подряд. Гостиницы во время тура должны будут иметь больше трех звезд.

Также туроператор, который организовывает поездку, должен быть включен в единый федеральный реестр.

Пока что школьные поездки по региону на выделенные деньги планируют провести осенью.

Ранее сообщали, что более 68 млн рублей направят в Алтайский край для развития сферы туризма.

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