Более 68 млн рублей направят в Алтайский край для строительства пляжей и не только

Грант направят в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Такую поддержку Алтайский край получает впервые.
Деньги направят на развитие туризма в крае. Планируют благоустроить не менее шести пляжей, улучшить национальный туристический маршрут «Здравствуй, Алтай» и расширить программу фестиваля «Цветение маральника», который пройдет на Алтае в десятый раз.
«Уже в марте будет подписано соглашение с Минэкономразвития РФ, после чего организованы конкурсы для бизнеса на предоставление выделенных средств», — сообщили в ведомстве.
Ранее для туристов в Барнауле выпустили бесплатную Карту гостя — что это и как ей воспользоваться в материале altapress.ru.