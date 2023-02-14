Более 68 млн рублей направят в Алтайский край для строительства пляжей и не только

Более 68 млн рублей выделят Алтайскому краю на благоустройство пляжей, проведения фестиваля «Цветения маральника» и других туристических мероприятий. Об этом сообщили в мэрии Барнаула.

Грант направят в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Такую поддержку Алтайский край получает впервые.

Деньги направят на развитие туризма в крае. Планируют благоустроить не менее шести пляжей, улучшить национальный туристический маршрут «Здравствуй, Алтай» и расширить программу фестиваля «Цветение маральника», который пройдет на Алтае в десятый раз.

«Уже в марте будет подписано соглашение с Минэкономразвития РФ, после чего организованы конкурсы для бизнеса на предоставление выделенных средств», — сообщили в ведомстве.

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