Что за теплую остановку с кофе и газировками поставили в Новоалтайске.

Внутри можно дождаться автобуса в холода, зарядить телефон и подкрепиться.
Как отметил наш корреспондент, расписание не врет и автобусы подходят точно к указанному времени.
Ранее барнаульцы пожаловались на остановки, которые не защищают от солнца.
Недавно в Новоалтайске появилась теплая остановка "Школа №166", сообщает корреспондент altapress.ru.
Внутри можно дождаться автобуса в холода, зарядить телефон и подкрепиться.
Как отметил наш корреспондент, расписание не врет и автобусы подходят точно к указанному времени.
Ранее барнаульцы пожаловались на остановки, которые не защищают от солнца.
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