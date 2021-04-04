Что обязательно нужно приготовить 4 апреля. Народные приметы на день Василия

Народные традиции 4 апреля
В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник».
Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.
На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.
4 апреля нужно испечь калачи. Так как они, по мнению предков, символизируют солнце. А вот громко смеяться не рекомендуется. Иначе можно привлечь внимание темных сил.
Народные приметы 4 апреля
- Если солнце на рассвете в красных кругах — значит, стоит ждать хороший овощной урожай.
- Вороны начали купаться в снегу — быть теплу.
- Если на небе синие облака, жди теплый дождь.
- Если снег на муравейнике сошел с севера — жди теплого и долгого лета.
- Ворона, которая уселась на сук или забор, начала каркать — жди дождя.
- Трясогузка прилетела — жди, скоро вскроются реки.
- Небо на вид мутноватое и волнистое, а также покрывается мелкими облаками — жди плохую погоду.