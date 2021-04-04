Что обязательно нужно приготовить 4 апреля. Народные приметы на день Василия

4 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Василия Теплого. Еще одно название даты — «Василий — капельник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан праздник.

Народные традиции 4 апреля

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник».

Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.

На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

4 апреля нужно испечь калачи. Так как они, по мнению предков, символизируют солнце. А вот громко смеяться не рекомендуется. Иначе можно привлечь внимание темных сил.

Руки , тесто , мука , выпечка. СС0

Народные приметы 4 апреля