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Жизнь

Что запрещается делать 7 марта. Народные приметы на Маврикиев день

7 марта отмечено в народном календаре Маврикиевым днем. Еще одно название даты: «Маврикий». Народные традиции и приметы праздника — в нашем материале.

Снег. Оттепель.
Снег. Оттепель.
Михаил Хаустов

Народные традиции 7 марта

В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня, это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки — к счастливому году».

Этих птиц на Руси всегда любили и связывали с ними множество примет. Среди них такие: ласточки шныряют низко — к дождю, высоко — к ветру; кто разорит гнездо ласточки, у того будут веснушки; кто при первой ласточке умоется молоком, бел будет.

На Маврикия начинались первые работы в поле и в огороде. На будущие пашни и грядки вывозили навоз, скопившийся за зиму. Это нужно было сделать, пока дорога еще была крепкой и позволяла проехать к полям.

К навозу, как к единственному доступному удобрению, относились уважительно, сочиняли о нем пословицы и поговорки: «Клади навоз густо — не будет в амбаре пусто»; «Свез навоза кучу — и Богу не кучусь (то есть не докучаю)»; «В поле навоз, в амбаре хлеба воз».

В этот день в южных регионах сеяли раннюю капусту. Это «преждевременное» засевание уберегает от нападения гусениц в период, когда завязываются кочаны.

Из-под первой весенней сохи можно было взять ком земли и положить в избу. Это должно было изгнать из дома всех клопов.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

7 марта нельзя заниматься домашними делами. Хозяйки, которые ослушаются этого запрета, наведут на дом беды. Мужчинам в день Маврикия не стоит первыми здороваться с дамами. Также запрещается пользоваться чужим полотенцем.

Народные приметы 7 марта

  • Если к этому дню прилетели грачи и ласточки, весна будет ранняя.
  • Грачи играют — на хорошую погоду.
  • Если день холодный и сухой, то осень будет теплая и практически без дождей.
  • Голуби воркуют — к потеплению.
  • Светло-розовый или золотистый рассвет — к хорошей погоде.
  • Туманный или холодный день — к сырому лету.
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