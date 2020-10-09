Что запрещается делать 9 октября: народные приметы на Иоанна Богослова

Народные традиции 9 октября
На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября.
Считалось, что снег, выпавший днем, долго не продержится, а настоящий, зимний снег ложится непременно ночью.
Те, кто родился на Ивана Богослова, плели из соломы, моченой в семи водах, тонкую верёвку. Это считалось символом жизненного пути. Этой веревкой они подпоясывались.
В этот день категорически запрещается ссориться и конфликтовать с окружающими людьми.
Народные приметы 9 октября
- Если 9 октября выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.
- Если пошел дождь со снегом, значит, будет три потепления в январе.
- Теплый солнечный день означает холодный дождливый июнь.
- Если солнце садится в белесоватую мутную тучу — будет ненастье.
- Звезды яркие — к хорошей погоде, тусклые — к дождю или снегу.
- Если с вишни весь лист облетел и выпал снег, зима не за горами.
- Красные тучи на закате — к ветру.