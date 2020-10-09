Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Что запрещается делать 9 октября: народные приметы на Иоанна Богослова

9 октября отмечается народно-христианский праздник Иоанн Богослов. По-другому его называют Шептун покровный, Иван-путник и Богослов. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Народные традиции 9 октября

На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября.

Считалось, что снег, выпавший днем, долго не продержится, а настоящий, зимний снег ложится непременно ночью.

Те, кто родился на Ивана Богослова, плели из соломы, моченой в семи водах, тонкую верёвку. Это считалось символом жизненного пути. Этой веревкой они подпоясывались.

В этот день категорически запрещается ссориться и конфликтовать с окружающими людьми.

Народные приметы 9 октября

  • Если 9 октября выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.
  • Если пошел дождь со снегом, значит, будет три потепления в январе.
  • Теплый солнечный день означает холодный дождливый июнь.
  • Если солнце садится в белесоватую мутную тучу — будет ненастье.
  • Звезды яркие — к хорошей погоде, тусклые — к дождю или снегу.
  • Если с вишни весь лист облетел и выпал снег, зима не за горами.
  • Красные тучи на закате — к ветру.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость