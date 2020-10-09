Что запрещается делать 9 октября: народные приметы на Иоанна Богослова

9 октября отмечается народно-христианский праздник Иоанн Богослов. По-другому его называют Шептун покровный, Иван-путник и Богослов. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 9 октября

На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября.

Считалось, что снег, выпавший днем, долго не продержится, а настоящий, зимний снег ложится непременно ночью.

Те, кто родился на Ивана Богослова, плели из соломы, моченой в семи водах, тонкую верёвку. Это считалось символом жизненного пути. Этой веревкой они подпоясывались.

В этот день категорически запрещается ссориться и конфликтовать с окружающими людьми.

Народные приметы 9 октября