Что запрещается делать в Григорьев день. Народные приметы 7 февраля

Народные традиции 7 февраля
Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше.
Говорили, что каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину.
Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.
В Григорьев день в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, совершенных другими. О своих же хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно было не напоказ, а ради собственной души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».
Из дома не следует выходить без необходимости. Запрещается стричь волосы и ногти. Это может привести к проблемам.
Народные приметы 7 февраля
- Если синицы весело щебечут во дворе — ждите сильных морозов.
- Каким является день до полудня, таким будет декабрь и январь наступающего года.
- После полудня можно увидеть, каким будет январь и февраль.
- Сильный снегопад 7 февраля — будет ранняя осень.