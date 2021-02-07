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Жизнь

Что запрещается делать в Григорьев день. Народные приметы 7 февраля

7 февраля отмечено в народном календаре Григорьевым днем. Другие названия праздника: «Григорий-весноуказатель», «Григорий», «Григорий Богослов». Рассказываем о народных традициях и приметах дня.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
Михаил Хаустов

Народные традиции 7 февраля

Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше.

Говорили, что каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину.

Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.

В Григорьев день в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, совершенных другими. О своих же хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно было не напоказ, а ради собственной души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».

Стрижка
Стрижка
CCO

Из дома не следует выходить без необходимости. Запрещается стричь волосы и ногти. Это может привести к проблемам.

Народные приметы 7 февраля

  • Если синицы весело щебечут во дворе — ждите сильных морозов.
  • Каким является день до полудня, таким будет декабрь и январь наступающего года.
  • После полудня можно увидеть, каким будет январь и февраль.
  • Сильный снегопад 7 февраля — будет ранняя осень.
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