Что запрещено делать в Сойкин день: приметы и традиции 11 декабря

На Руси 11 декабря отмечали Сойкин день. Православная церковь чтит память епископа Русской церкви Феодора Симоновского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Сойкина дня

Сойкин день прозвали в честь маленькой яркой птички — сойки-пересмешницы.

Люди считали добрым знаком, если 11 декабря птица прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно выйти из дома и последовать за ней — птичка-певунья может привести человека к счастью.

Еще есть поверье, что на крыльях сойки есть маленькие зеркала. Если в них заглянуть, то можно увидеть будущее. За это птицу называли вещуньей.

Сойкин день удачен для гадания. Наши предки ежегодно ворожили в этот день на деньги, любовь и судьбу.

Жажда. Птица СС0

Что нельзя делать 11 декабря?

Не стоит планировать путешествия , переезд , совместную жизнь — все хлопоты окажутся напрасными.

переезд совместную жизнь — все хлопоты окажутся напрасными. Не рекомендуется заниматься домашними делами — можно отпугнуть финансовое благополучие.

Запрещено в этот день ругаться и ссориться — а то спугнете соек вместе со своей удачей.

Нельзя предлагать и давать денег в долг — иначе отдадите вместе с деньгами свое счастье.

Птицы на яблоне. altapress.ru

Приметы Сойкина дня