11 декабря
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Жизнь

Что запрещено делать в Сойкин день: приметы и традиции 11 декабря

На Руси 11 декабря отмечали Сойкин день. Православная церковь чтит память епископа Русской церкви Феодора Симоновского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Сойка. Птица
Сойка. Птица
СС0

Традиции Сойкина дня

Сойкин день прозвали в честь маленькой яркой птички — сойки-пересмешницы.

Люди считали добрым знаком, если 11 декабря птица прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно выйти из дома и последовать за ней — птичка-певунья может привести человека к счастью.

Еще есть поверье, что на крыльях сойки есть маленькие зеркала. Если в них заглянуть, то можно увидеть будущее. За это птицу называли вещуньей.

Сойкин день удачен для гадания. Наши предки ежегодно ворожили в этот день на деньги, любовь и судьбу.

Жажда. Птица
Жажда. Птица
СС0

Что нельзя делать 11 декабря?

  • Не стоит планировать путешествия, переезд, совместную жизнь — все хлопоты окажутся напрасными.
  • Не рекомендуется заниматься домашними делами — можно отпугнуть финансовое благополучие.
  • Запрещено в этот день ругаться и ссориться — а то спугнете соек вместе со своей удачей.
  • Нельзя предлагать и давать денег в долг — иначе отдадите вместе с деньгами свое счастье.
Птицы на яблоне.
Птицы на яблоне.
altapress.ru

Приметы Сойкина дня

  • Если резко потеплело, то скоро сильно и надолго похолодает.
  • Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.
  • Погода холодная и сухая сулит засушливое и жаркое лето.
  • Зола в печи быстро гаснет — к потеплению.
  • Вороны в небе хоровод устроили — к снегопаду.

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