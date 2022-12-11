Что запрещено делать в Сойкин день: приметы и традиции 11 декабря

Традиции Сойкина дня
Сойкин день прозвали в честь маленькой яркой птички — сойки-пересмешницы.
Люди считали добрым знаком, если 11 декабря птица прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно выйти из дома и последовать за ней — птичка-певунья может привести человека к счастью.
Еще есть поверье, что на крыльях сойки есть маленькие зеркала. Если в них заглянуть, то можно увидеть будущее. За это птицу называли вещуньей.
Сойкин день удачен для гадания. Наши предки ежегодно ворожили в этот день на деньги, любовь и судьбу.
Что нельзя делать 11 декабря?
- Не стоит планировать путешествия, переезд, совместную жизнь — все хлопоты окажутся напрасными.
- Не рекомендуется заниматься домашними делами — можно отпугнуть финансовое благополучие.
- Запрещено в этот день ругаться и ссориться — а то спугнете соек вместе со своей удачей.
- Нельзя предлагать и давать денег в долг — иначе отдадите вместе с деньгами свое счастье.
Приметы Сойкина дня
- Если резко потеплело, то скоро сильно и надолго похолодает.
- Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.
- Погода холодная и сухая сулит засушливое и жаркое лето.
- Зола в печи быстро гаснет — к потеплению.
- Вороны в небе хоровод устроили — к снегопаду.
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