Что запрещено делать на Клима Холодного: приметы и традиции 8 декабря

8 декабря на Руси ассоциировали с приближающимися морозами. Потому праздник и прозвали Климом Холодным. Православная церковь сегодня вспоминает Климента I, апостола от семидесяти. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Клима Холодного

В этот день люди обязательно шли в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. Матери просили святого защитить своих детей от наступающих холодов.

На Клима Холодного крестьяне не завтракали и трудились на голодный желудок. Согласно поверью, любое важное дело следует начинать натощак — так трудоспособность сохранится дольше.

Женщины 8 декабря пряли и занимались другими ремеслами. Из дома старались не выходить, чтобы не встретиться с волками и злыми духами — трескунами. Они вызывают холодные ветра и насылают болезни на тех. кто жалуется на погоду.

Зима , мороз. Изморозь. СС0

Что нельзя делать 8 декабря?

Запрещено жаловаться на холод — нечистые силы могут наслать болезни.

Не стоит лезть в чужие дела — такое вмешательство может плохо на вас отразиться.

Не рекомендуется сушить белье в доме — лучше вывесить его на улицу , чтобы на морозе погибли болезнетворные вирусы.

чтобы на морозе погибли болезнетворные вирусы. Нельзя без причины выходить из дома — за его пределами человека могут ждать несчастья.

Морозы зимой. Домашний уют. СС0

Приметы Клима Холодного