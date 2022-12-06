6 декабря
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Жизнь

Не забудьте сделать это в Митрофанов день: приметы и традиции 6 декабря

6 декабря на Руси прозвали Митрофановым днем. Православная церковь почитает память Митрофана Воронежского — епископа русской церкви, причисленного к лику святых в 1832 году. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима, снегопад.
Зима, снегопад.
СС0

Традиции Митрофанова дня

Митрофанов день знаменит шумными гуляньями — так народ отмечал установление санного пути. Хозяйки пекли пироги, а мужчины варили пиво. На посиделках играли в веселые игры.

В этот день можно гадать, когда мужчина вернется с военной службы. Для этого ловили паука и сажали его в банку, которую плотно закрывали. Через шесть дней проверяли, жив ли паук. Если да, то с солдатом все будет хорошо. Если он начинал плести паутину, то мужчина скоро будет дома.

Также 6 декабря чествовали Александра Невского. В его честь пекли специальные булки, в одну из которых клали крест. Потом выпечку раскладывали по дому. По расположению булочки с крестом можно было предугадать будущее.

Пекарь. Булочки.
Пекарь. Булочки.
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Что нельзя делать 6 декабря?

  • Нельзя надевать новую обувь — это привлечет в жизнь проблемы и хлопоты.
  • Запрещено злиться и повышать голос — встревоженная душа может привлечь нечистую силу
  • Девушкам на выданье в Митрофанов день нельзя есть еду, приготовленную дома.
  • Не стоит ходить непричесанной — иначе жизнь станет такой же запутанной, как и волосы.
Девушка. Волосы. Ветер.
Девушка. Волосы. Ветер.
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Приметы Митрофанова дня

  • Если облака редкие, то погода будет холодная, но ясная.
  • Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь тёплым будет.
  • Солнце прячется за тучи — к урагану.
  • Если месяц на небе ясный, будет стужа.
  • Если верхушки лиственных деревьев порозовели, зима будет не сильно суровой.
  • Облака по небу низко плывут — к похолоданию.

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