Не забудьте сделать это в Митрофанов день: приметы и традиции 6 декабря

6 декабря на Руси прозвали Митрофановым днем. Православная церковь почитает память Митрофана Воронежского — епископа русской церкви, причисленного к лику святых в 1832 году. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Митрофанова дня

Митрофанов день знаменит шумными гуляньями — так народ отмечал установление санного пути. Хозяйки пекли пироги, а мужчины варили пиво. На посиделках играли в веселые игры.

В этот день можно гадать, когда мужчина вернется с военной службы. Для этого ловили паука и сажали его в банку, которую плотно закрывали. Через шесть дней проверяли, жив ли паук. Если да, то с солдатом все будет хорошо. Если он начинал плести паутину, то мужчина скоро будет дома.

Также 6 декабря чествовали Александра Невского. В его честь пекли специальные булки, в одну из которых клали крест. Потом выпечку раскладывали по дому. По расположению булочки с крестом можно было предугадать будущее.

Пекарь. Булочки. CC0

Что нельзя делать 6 декабря?

Нельзя надевать новую обувь — это привлечет в жизнь проблемы и хлопоты.

Запрещено злиться и повышать голос — встревоженная душа может привлечь нечистую силу

Девушкам на выданье в Митрофанов день нельзя есть еду , приготовленную дома.

приготовленную дома. Не стоит ходить непричесанной — иначе жизнь станет такой же запутанной , как и волосы.

Девушка. Волосы. Ветер. CC0

Приметы Митрофанова дня