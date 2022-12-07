О чем помолиться Екатерине Саннице: приметы и традиции 7 декабря

7 декабря на Руси прозвали Екатериной Санницей в честь открытия санного пути. Название дня произошло от имени великомученицы Екатерины Александрийской, которая считается покровительницей российского города Екатеринбург. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Екатерины Санницы

В этот день народ отмечал открытие санного пути. Жители собирались на пригорке и устраивали гонки на санях. Участвовали в соревнованиях парни и молодые мужчины, а девушки за них болели.

Чтобы сани прослужили долго, на Екатерину Санницу их скатывали с горы. Но не пустыми, а с людьми. Девушки старались прокатиться в одних санях с любимым, чтобы их союз стал еще крепче.

Также 7 декабря чествовали молодоженов. Великомученица Екатерина считается покровительницей брака. Ей молятся о хороших женихах и невестах, о семейном благополучии и при трудных родах.

Для молодоженов проводили специальный обряд. Перед их домом клали вывернутый мехом наружу тулуп, по которому они должны были пройти. Считалось, что это убережет семейное счастье от сглаза.

Папа с ребенком. Санки. СС0

Что нельзя делать 7 декабря

Не стоит ремонтировать обувь — иначе она скоро порвется.

Не рекомендуется мести утром пол — а то можно вымести из дома вместе с мусором достаток и благополучие.

Незамужним девушкам нельзя ссориться и злиться — это может привести к серьезным проблемам в будущих отношениях.

Не стоит стирать вещи руками , особенно чужие — можно перенять негативные мысли владельца одежды.

Санки. Зима. Михаил Хаустов

Приметы Екатерины Санницы