Юрьев день: о чем помолиться, что можно и нельзя делать 9 декабря

Юрьев день на Руси отмечали 9 декабря. Православная церковь в этот день празднует годовщину освящения храма Георгия Победоносца. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Юрьева дня

Святого Георгия почитали как защитника христианской веры, покровителя земледельцев, домашнего скота и диких животных. В народе его называли Юрием или Егорием.

В Юрьев день утепляли дома, погреба и сараи. Также проводили специальные обряды, чтобы сохранить животных и придать им силы пережить наступающую зиму.

Например, хозяйки выпекали печенье в виде лошади. Мужчины брали угощение, обходили с ним несколько раз двор и несли в чистое поле, где оставляли со словами:

«Милостивый Егорий, не бей и не ешь нашу скотину, мы тебе коней принесли, их и отведай!»

Коровы. Животноводство. СС0

Что нельзя делать 9 декабря?

Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу — иначе можно навлечь на себя беду.

Стоит отложить новое начинание — а то оно может провалиться.

Нельзя долго бездельничать в кровати , потому что покровитель дня ценит трудолюбие и правильные дела.

потому что покровитель дня ценит трудолюбие и правильные дела. Не стоит целовать уходящего из дома — он тогда в течение дня всюду будет опаздывать.

Нельзя употреблять кислые продукты , чтобы вся зима не прошла в тоске и грусти.

Домашний уют зимой. СС0

Приметы Юрьева дня