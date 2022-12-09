Юрьев день: о чем помолиться, что можно и нельзя делать 9 декабря

Традиции Юрьева дня
Святого Георгия почитали как защитника христианской веры, покровителя земледельцев, домашнего скота и диких животных. В народе его называли Юрием или Егорием.
В Юрьев день утепляли дома, погреба и сараи. Также проводили специальные обряды, чтобы сохранить животных и придать им силы пережить наступающую зиму.
Например, хозяйки выпекали печенье в виде лошади. Мужчины брали угощение, обходили с ним несколько раз двор и несли в чистое поле, где оставляли со словами:
«Милостивый Егорий, не бей и не ешь нашу скотину, мы тебе коней принесли, их и отведай!»
Что нельзя делать 9 декабря?
- Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу — иначе можно навлечь на себя беду.
- Стоит отложить новое начинание — а то оно может провалиться.
- Нельзя долго бездельничать в кровати, потому что покровитель дня ценит трудолюбие и правильные дела.
- Не стоит целовать уходящего из дома — он тогда в течение дня всюду будет опаздывать.
- Нельзя употреблять кислые продукты, чтобы вся зима не прошла в тоске и грусти.
Приметы Юрьева дня
- Если выпало много снега, то к маю все растает и травой порастет.
- День холодный — зима морозной будет.
- Увидеть в этот день иней — к хорошему урожаю.
- Северный ветер дует — к заморозкам.
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