Что запрещено делать в Ярилин день: народные приметы 1 июля

По народному календарю 1 июля отмечали Ярилин день. Предки чествовали бога солнца, лета и плодородия – Ярилу. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции на Ярилин день

1 июля предки заметили, что солнце становится особенно ярким и наступает настоящее лето. Поэтому было решено чествовать древнего бога солнца - Ярилу.

В Ярилин день устраивали различные гулянья и игры. Незамужние девушки вставали рано утром и умывались росой, чтобы приворожить женихов. Также роса помогала плохо видящим людям и исцеляла их.

Люди верили, что 1 июля праздник способствует крупным покупкам, примирению и успеху в рабочих и семейных делах.

Не оставляли без внимания также домового. Его угощали конфетами, выпечкой и молоком, оставляя все в укромном месте. Считалось, что тогда домой прогонит все нечистое из дома.

Лето. Солнце. Погода. СС0

Что запрещено делать 1 июля?

Нельзя 1 июля в день Ярилы грустить и печалиться.

Не стоит откладывать важные решения, особенно те, что касаются работы и семьи.

Не рекомендуется в день Ярилы спать на старом матрасе.

Нельзя в день Ярилы ссорить деньгами, тратить много еды и других материальных средств.

Запрещено 1 июля держать на кого-то обиду.

Лето. Женщина. Солнце. СС0

Приметы на Ярилин день