23 мая
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Жизнь

Деньги придут сами собой. Что ждет знаки Зодиака 23−29 мая

Altapress.ru представляет предсказание для знаков Зодиака на неделю с 23 по 29 мая. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога.

Астрологический прогноз. Астрология.
Астрологический прогноз. Астрология.
altepress.ru.

Это неделя восстановления и освобождения. Набираемся сил, выбрасываем лишнее из телефона, шкафа, головы, жизни. На выходных перепроверяем цели, приоритеты. Вспоминаем ушедших близких. В отношениях набираемся терпения. Внезапно появившихся воздыхателей отгоняем, как мух. На этой неделе ничего путного построить с ними не получится. А вот получить проблем будет проще простого.

Астрологический прогноз. Овен.
Астрологический прогноз. Овен.

Овен

Овны могут почувствовать, что их как будто отключили от сети. Хорошо бы не сопротивляться, отдаться процессу восстановления сил. Выспитесь хорошенько, чтобы снова увидеть смысл жизни.

Астрологический прогноз. Телец.
Астрологический прогноз. Телец.

Телец

Тельцам на неделе нужно перейти из режима наслаждений и могущества в состояние покоя и уединения. Будьте внимательны к своему самочувствию. Не перегружайте себя делами.

Астрологический прогноз. Близнецы.
Астрологический прогноз. Близнецы.

Близнецы

У Близнецов получится хорошенько отдохнуть, если они перестанут на время думать, найдут пользу в бездействии, хорошенько почистят пространство и пересмотрят цели. Сохраняйте спокойствие и замедленный темп жизни.

Астрологический прогноз. Рак.
Астрологический прогноз. Рак.

Рак

Раки на неделе успеют все. И погрустят, и поучатся, и приберутся и пройдут внутренние трансформации, поменяют желания, поймают гениальные идеи. Не сопротивляйтесь этому, плывите по течению.

Астрологический прогноз. Лев.
Астрологический прогноз. Лев.

Лев

Львы закончат борьбу за доходы. Смогут увидеть, что на самом деле происходит вокруг. Пообщайтесь с партнером, займитесь здоровьем. Уделите внимание отцу.

Астрологический прогноз. Дева.
Астрологический прогноз. Дева.

Дева

Девы увидят смысл недавних трат и перестанут переживать по этому поводу. Ваш партнер поможет вам возместить потраченное. При условии, что не будете на него давить и ждать.

Астрологический прогноз. Весы.
Астрологический прогноз. Весы.

Весы

Весы смогут переключиться с вопросов здоровья на дела. Не спешите, вы успеете проявить себя во всей красе. Партнеров теперь легче будет убедить потратиться на ваши желания.

Астрологический прогноз. Скорпион.
Астрологический прогноз. Скорпион.

Скорпион

Скорпионам неделя предоставляет возможность остудить пыл, перевести дыхание, пройти реабилитацию. Отдайтесь чувствам и творчеству с головой. Это поможет хорошо восстановить здоровье.

Астрологический прогноз. Стрелец.
Астрологический прогноз. Стрелец.

Стрелец

Стрельцы, продолжайте лечение. Наведите порядок не только в доме, но и внутри себя. Ваше спокойствие не должно зависеть от количества расходов. Пообщайтесь с детьми.

Астрологический прогноз. Козерог.
Астрологический прогноз. Козерог.

Козерог

Козероги, продолжайте осваивать ораторское мастерство, следите за питанием. Не стремитесь исполнить все свои желания за одну неделю, иначе тресните по швам.

Астрологический прогноз. Водолей.
Астрологический прогноз. Водолей.

Водолей

Водолеи, не ленитесь тратить время и силы на уход за телом и контролем здоровья. Займитесь внешним видом — доходы придут к вам сами собой. Не нужно будет переживать из-за тратит.

Астрологический прогноз. Рыбы.
Астрологический прогноз. Рыбы.

Рыбы

Рыбы могут стать более воинственными и решительными в расходах на себя. Не делайте вид, что этого не хотите. Не вините себя. Проявляйте себя в творчестве — и деньги будут приходить горой.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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