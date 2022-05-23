Деньги придут сами собой. Что ждет знаки Зодиака 23−29 мая

Это неделя восстановления и освобождения. Набираемся сил, выбрасываем лишнее из телефона, шкафа, головы, жизни. На выходных перепроверяем цели, приоритеты. Вспоминаем ушедших близких. В отношениях набираемся терпения. Внезапно появившихся воздыхателей отгоняем, как мух. На этой неделе ничего путного построить с ними не получится. А вот получить проблем будет проще простого.
Овен
Овны могут почувствовать, что их как будто отключили от сети. Хорошо бы не сопротивляться, отдаться процессу восстановления сил. Выспитесь хорошенько, чтобы снова увидеть смысл жизни.
Телец
Тельцам на неделе нужно перейти из режима наслаждений и могущества в состояние покоя и уединения. Будьте внимательны к своему самочувствию. Не перегружайте себя делами.
Близнецы
У Близнецов получится хорошенько отдохнуть, если они перестанут на время думать, найдут пользу в бездействии, хорошенько почистят пространство и пересмотрят цели. Сохраняйте спокойствие и замедленный темп жизни.
Рак
Раки на неделе успеют все. И погрустят, и поучатся, и приберутся и пройдут внутренние трансформации, поменяют желания, поймают гениальные идеи. Не сопротивляйтесь этому, плывите по течению.
Лев
Львы закончат борьбу за доходы. Смогут увидеть, что на самом деле происходит вокруг. Пообщайтесь с партнером, займитесь здоровьем. Уделите внимание отцу.
Дева
Девы увидят смысл недавних трат и перестанут переживать по этому поводу. Ваш партнер поможет вам возместить потраченное. При условии, что не будете на него давить и ждать.
Весы
Весы смогут переключиться с вопросов здоровья на дела. Не спешите, вы успеете проявить себя во всей красе. Партнеров теперь легче будет убедить потратиться на ваши желания.
Скорпион
Скорпионам неделя предоставляет возможность остудить пыл, перевести дыхание, пройти реабилитацию. Отдайтесь чувствам и творчеству с головой. Это поможет хорошо восстановить здоровье.
Стрелец
Стрельцы, продолжайте лечение. Наведите порядок не только в доме, но и внутри себя. Ваше спокойствие не должно зависеть от количества расходов. Пообщайтесь с детьми.
Козерог
Козероги, продолжайте осваивать ораторское мастерство, следите за питанием. Не стремитесь исполнить все свои желания за одну неделю, иначе тресните по швам.
Водолей
Водолеи, не ленитесь тратить время и силы на уход за телом и контролем здоровья. Займитесь внешним видом — доходы придут к вам сами собой. Не нужно будет переживать из-за тратит.
Рыбы
Рыбы могут стать более воинственными и решительными в расходах на себя. Не делайте вид, что этого не хотите. Не вините себя. Проявляйте себя в творчестве — и деньги будут приходить горой.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.