Роскомнадзор начал вести реестр иностранных мессенджеров в России в 2022 году. Большая часть запретов касалась тех приложений, которые задействуют денежные переводы и банковскую деятельность.
Накануне Telegram начал развивать систему банкинга. Этим воспользовались некоторые банки.
19 января ВТБ объявил о запуске мобильного банка в мессенджере. Они предлагали отказаться от обычного приложения и перейти на более удобный формат мессенджера. Клиенты могут проверить баланс или отправить деньги через систему быстрых платежей.
В связи с этим есть вероятность, что подобную деятельность Telegram решили ограничить.
«КоммерсантЪ» сообщает, что ряду российских организаций будет запрещено использовать Telegram для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг».
Запретят также подключение служб денежных переводов. Структуры, выполняющие «государственное задание», не смогут пересылать в мессенджере личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.
Кроме того запрет касается чат-банков и благотворительных сборов.
Поправки в закон «Об информации» вступят в силу с 1 марта 2023 года.
Да, пользоваться Telegram для общения и переписки не запретят. Однако функционал мессенджера существенно ограничат.
Об этом пока неизвестно. Эксперты предполагают, что оплата премиум-подписки будет затруднена.
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