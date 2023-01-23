23 января
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Жизнь

Что значит для россиян признание Telegram иностранным мессенджером — разбор

Роскомндазор причислит Telegram к числу иностранных мессенджеров, сообщает «КоммерсантЪ». Запреты коснутся интеграции Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также распространится на банки. Altapress.ru рассказывает, что это значит для россиян.

Telegram, социальные сети.
Telegram, социальные сети.
CC0
1
Почему Telegram стал иностранным мессенджером?

Роскомнадзор начал вести реестр иностранных мессенджеров в России в 2022 году. Большая часть запретов касалась тех приложений, которые задействуют денежные переводы и банковскую деятельность.

Накануне Telegram начал развивать систему банкинга. Этим воспользовались некоторые банки.

19 января ВТБ объявил о запуске мобильного банка в мессенджере. Они предлагали отказаться от обычного приложения и перейти на более удобный формат мессенджера. Клиенты могут проверить баланс или отправить деньги через систему быстрых платежей.

В связи с этим есть вероятность, что подобную деятельность Telegram решили ограничить.

Сервис Telegram.
Сервис Telegram.
Pixabay.com
2
Какие ограничения введут?

«КоммерсантЪ» сообщает, что ряду российских организаций будет запрещено использовать Telegram для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг».

Запретят также подключение служб денежных переводов. Структуры, выполняющие «государственное задание», не смогут пересылать в мессенджере личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Кроме того запрет касается чат-банков и благотворительных сборов.

3
Когда запреты вступят в силу?

Поправки в закон «Об информации» вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Telegram.
Telegram.
Tele2
4
Можно ли будет дальше переписываться в Telegram?

Да, пользоваться Telegram для общения и переписки не запретят. Однако функционал мессенджера существенно ограничат.

5
Как оплачивать премиум-подписку и другие платные услуги?

Об этом пока неизвестно. Эксперты предполагают, что оплата премиум-подписки будет затруднена.

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