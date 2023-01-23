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Почему Telegram стал иностранным мессенджером?

Роскомнадзор начал вести реестр иностранных мессенджеров в России в 2022 году. Большая часть запретов касалась тех приложений, которые задействуют денежные переводы и банковскую деятельность.

Накануне Telegram начал развивать систему банкинга. Этим воспользовались некоторые банки.

19 января ВТБ объявил о запуске мобильного банка в мессенджере. Они предлагали отказаться от обычного приложения и перейти на более удобный формат мессенджера. Клиенты могут проверить баланс или отправить деньги через систему быстрых платежей.

В связи с этим есть вероятность, что подобную деятельность Telegram решили ограничить.