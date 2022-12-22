СМИ: в России хотят ужесточить законы о доступе детей в интернет

Утверждается, что основание для пересмотра законов — исследование, проведенное ГУУ по заказу Госдумы.
По его результатам, 72% подростков смотрят в интернете сцены насилия и с другим неприятным содержанием.
Кроме того, 47% сталкивались с предложениями попробовать и зарабатывать, распространяя информацию о наркотиках.
Еще 28% детей сталкивались в интернете с преследованиями и угрозами.
По словам специалистов, нужно разработать и принять закон. По которому регистрировать в соцсетях позволят только с указанием подлинного имени и по паспортным данным. С предоставлением документа в электронном варианте.
Регистрировать детей младше 14 лет смогут только родители и законные представители.
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