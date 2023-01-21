Сервис Telegram причислят к иностранным мессенджерам

Сервис Telegram причислят к числу иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платежной информации, сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

Запреты вводятся новым законом. Новые нормы вступают в силу с 1 марта и затрагивают интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок.

Юристы не исключают ряда исключений со стороны РКН во время реализации новых норм, указывает Газета.Ru.

Некоторым организациям в РФ — имеются ввиду кредитные учреждения — запретят использовать Telegram для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Ранее сообщалось, что мошенники активно крадут популярные каналы в известном мессенджере.