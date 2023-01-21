Сервис Telegram причислят к иностранным мессенджерам

Запреты вводятся новым законом. Новые нормы вступают в силу с 1 марта и затрагивают интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок.
Юристы не исключают ряда исключений со стороны РКН во время реализации новых норм, указывает Газета.Ru.
Некоторым организациям в РФ — имеются ввиду кредитные учреждения — запретят использовать Telegram для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.
Ранее сообщалось, что мошенники активно крадут популярные каналы в известном мессенджере.
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