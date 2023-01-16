Новый способ. Мошенники активно крадут популярные каналы в известном мессенджере

Злоумышленники внедряют ботов в раскрученные блоги или чаты, рассказывает СEO SMMplanner Василий Крылов.
Как только владелец канала закрывает его на время, мошенники присваивают доменное имя и используют канал для рекламы криптовалют, уточняет специалист.
Схема стала активно применяться в январе 2023 года. Так, одной из жертв стала владелец канала в Telegram с 20 тыс. подписчиков Евгения Тимербаева.
Ранее о мошенничестве через умные гаджеты рассказали россиянам.
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