Новый способ. Мошенники активно крадут популярные каналы в известном мессенджере

Интернет-мошенники начали активно использовать новый способ кражи популярных Telegram-каналов, сообщают специалисты в области SMM. Об этом пишут «Известия».

Злоумышленники внедряют ботов в раскрученные блоги или чаты, рассказывает СEO SMMplanner Василий Крылов.

Как только владелец канала закрывает его на время, мошенники присваивают доменное имя и используют канал для рекламы криптовалют, уточняет специалист.

Схема стала активно применяться в январе 2023 года. Так, одной из жертв стала владелец канала в Telegram с 20 тыс. подписчиков Евгения Тимербаева.

Ранее о мошенничестве через умные гаджеты рассказали россиянам.