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Жизнь

Чтобы не потерять деньги, парень из Рубцовска взял в кредит 500 тысяч и перевел мошенникам

В Алтайском крае молодой человек поверил «сумасшедшим доводам» злоумышленника и оформил большой кредит, сообщает региональное МВД.

Приключения Буратино
Приключения Буратино
СС0.

С жалобой в полицию пришел 26-летний житель Рубцовска, у которого похитили 500 тыс. рублей.

«Молодому человеку позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что взломан лицевой счет», — рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать снятия мошенниками денег, неизвестный предложил парню оформить кредит и отправить его на различные счета — для восстановления счета.

Рубцовчанин не нашел в таком предложении ничего нелогичного, и перешел к действиям.

«Через мобильное приложение подал заявку на получение займа. После одобрения кредита снял деньги в банкомате и перевел 500 тысяч рублей на указанные мошенником счета», — отметили в МВД.

Возбудили уголовное дело по факту «мошенничества, совершенного в крупном размере» — до 6 лет лишения свободы.

Кстати, ранее девушка из Бийска, ищущая жениха, перевела мошеннику 500 тыс. рублей. Вполне возможно, ей бы как раз подошел парень из Рубцовска.

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