19 июня 28°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Молоденькая бийчанка перевела 500 тыс. рублей жениху со стройки, которого никогда не видела

Жительница Алтайского края месяц общалась в соцсети с мошенником, который выдумал историю с поломанным мостом, сообщает региональное МВД.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
Михаил Хаустов

23-летняя девушка из Бийска познакомилась в соцсетях с жителем Владивостока — потенциальный жених якобы работал на стройке.

«Активная переписка длилась около месяца. За это время молодой человек заслужил доверие и симпатию девушки», — рассказали в ведомстве.

Во время очередной беседы парень признался, что у него большие проблемы — «сломал мост и ему грозит тюрьма».

Для урегулирования вопроса жених попросил денег взаймы для возмещения урона. Девушка взяла кредит — 493 000 рублей.

Деньги бийчанка отправила парню, который после этого сразу перестал выходить на связь. Невеста поняла, что стала жертвой мошенника.

Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Если жениха поймают, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее заморский жених по имени Вальтер вскружил голову пенсионерке из Барнаула и не приехал.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость