Молоденькая бийчанка перевела 500 тыс. рублей жениху со стройки, которого никогда не видела

Жительница Алтайского края месяц общалась в соцсети с мошенником, который выдумал историю с поломанным мостом, сообщает региональное МВД.

23-летняя девушка из Бийска познакомилась в соцсетях с жителем Владивостока — потенциальный жених якобы работал на стройке.

«Активная переписка длилась около месяца. За это время молодой человек заслужил доверие и симпатию девушки», — рассказали в ведомстве.

Во время очередной беседы парень признался, что у него большие проблемы — «сломал мост и ему грозит тюрьма».

Для урегулирования вопроса жених попросил денег взаймы для возмещения урона. Девушка взяла кредит — 493 000 рублей.

Деньги бийчанка отправила парню, который после этого сразу перестал выходить на связь. Невеста поняла, что стала жертвой мошенника.

Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Если жениха поймают, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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