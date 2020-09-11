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Жизнь

Чуйский тракт в Алтайском крае перекроют семь раз в течение одного дня

В Алтайском крае на Чуйском тракте — в районе Озерок — частично ограничат движение 14 и 22 сентября, сообщает Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай».

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Ограничениия связаны с расширением Чуйского тракта. Напомним, трассу сделают четырехполосной за 2 млрд рублей.

В указанные даты — 14 и 22 сентября — планируют провести работы по переустройству опоры линий электропередачи.

«14 сентября энергетики проведут демонтаж проходящих через дорогу проводов, 22 сентября выполнят монтаж. Все остальные работы по переносу коммуникаций не повлияют на движение транспорта», — пояснили в управлении дорогами.


В понедельник, 14 сентября, участок дороги планируют перекрыть семь раз — время остановки движения составит 15 минут, интервалы между ограничениями будут по 60 минут. Работы проведут с 07:00 до 15:00.

«Во вторник, 22 сентября, на монтаж каждого из семи проводов потребуется 25 минут, интервалы между перерывами в движении составят также 60 минут. Работы начнут в 7:00, завершат в 16:00», — уточнили в ведомстве.

Автовладельцев просят учесть вышеизложенную информацию при планировании поездок.

Расширение Чуйского тракта до четырех полос идет на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края (173−183 км). В проект входит строительство двухуровневой транспортной развязки, подземного пешеходного перехода, тротуаров и электроосвещения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

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