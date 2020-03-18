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18 марта 0°C
Коронавирус

Covid-19 не пройдет. На входе в алтайский парламент повесили антисептик

Депутаты АКЗС позаботились о безопасности и ввели дополнительную профилактическую меру — в холле заксобрания установили дозатор с антисептиком. Об этом в Telegram-канале рассказал депутат Иван Мордовин. А вот найти антисептики в аптеках и магазинах Барнаула оказалось непросто.

Коронавирус не пройдет в АКЗС.
Коронавирус не пройдет в АКЗС.
Telegram-канал Ивана Мордовина

Дозатор повесили рядом с постом охраны.

«Чтобы снизить риск заражения коронавирусом с сегодняшнего дня каждый, кто захочет пройти в здание заксобрания дальше холла, должен помыть руки дезинфицирующим средством», — пишет Мордовин.

Он также добавил, что парламентарии на карантин не ушли: график заседаний фракций и комитетов не изменился. Очередная сессия АКЗС состоится 26 марта и пройдет в обычном режиме.

«Не сходите с ума»

В аптеках и магазинах Барнаула антисептические средства (как и медицинские маски) в дефиците. Корреспондент altapress.ru обошел несколько разных точек, где еще неделю назад продавались антисептики, но вечером 17 марта их на полках уже нет.

В одной из аптек на вопрос, есть ли антисептический гель для рук, фармацевт посоветовала использовать для этих целей обычный хлоргексидин (это и есть антисептик), чаще мыть руки и «не сходить с ума».

Ранее altapress.ru писал о нарастающей панике в Алтайском крае из-за нехватки масок.

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