Covid-19 не пройдет. На входе в алтайский парламент повесили антисептик

Дозатор повесили рядом с постом охраны.
«Чтобы снизить риск заражения коронавирусом с сегодняшнего дня каждый, кто захочет пройти в здание заксобрания дальше холла, должен помыть руки дезинфицирующим средством», — пишет Мордовин.
Он также добавил, что парламентарии на карантин не ушли: график заседаний фракций и комитетов не изменился. Очередная сессия АКЗС состоится 26 марта и пройдет в обычном режиме.
«Не сходите с ума»
В аптеках и магазинах Барнаула антисептические средства (как и медицинские маски) в дефиците. Корреспондент altapress.ru обошел несколько разных точек, где еще неделю назад продавались антисептики, но вечером 17 марта их на полках уже нет.
В одной из аптек на вопрос, есть ли антисептический гель для рук, фармацевт посоветовала использовать для этих целей обычный хлоргексидин (это и есть антисептик), чаще мыть руки и «не сходить с ума».
Ранее altapress.ru писал о нарастающей панике в Алтайском крае из-за нехватки масок.