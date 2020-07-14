«Да, намекал на близость». Известный телеведущий извинился за домогательства

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков принес извинения тем, кому «причинило дискомфорт его фривольное поведение и кто набрался мужества рассказать об этом публично». О том, что телеведущий опубликовал извинения на своей странице в фейсбуке, сообщается в новостной ленте самого «Дождя» .

«Лез целоваться , звал домой»

13 июля пользователи твиттера рассказали о домогательствах со стороны журналистов разных СМИ. Среди тех, кто домогался, назвали, том числе, Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова.

О домогательствах со стороны Лобкова заявил корреспондент «МБХ медиа» Александр Скрыльников. Он сказал, что ведущий Дождя «лез целоваться», трогал его руки, «звал домой».

В ответ на это Лобков принес публичные извинения у себя в Facebook.

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«Мы считали приставания милой игрой»

Павел Лобков сказал, что обвинение в домогательствах — тяжелое обвинение. Он «вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой».

Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Это время ушло. «Нет» для меня всегда значило «нет», и никогда я не использовал насилия или шантажа. Тем более служебного положения, которого собственно у меня никогда и не было — я никого и никогда не мог уволить, потому что никогда не был начальником", — сказал Лобков.

«Обнимал коллег и намекал на близость»

Лобков признал, что это его не оправдывает. Но он не заметил, как «пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».

Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта. Не знаю, какое наказание теперь я должен понести за свои ошибки. Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом, — сказал телеведущий.

Тихон Дзядко. facebook.com/tikhon.dzyadko

На «Дожде» проведут ревизию отношений

Главный редактор Дождя Тихон Дзядко написал в Facebook, что в ближайшее время в редакции проведут «ревизию отношений», чтобы «подобное больше не повторялось».

Помимо журналистов, в харассменте обвили сотрудников «Сбербанка» — руководителя проектов компании Сергея Миненко и SMM-менеджера Руслана Гафарова. После этого Сбербанк сообщил о начале внутренней проверки, добавляет «Дождь».