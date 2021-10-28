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Дает ли ревакцинация 100-процентную защиту от COVID-19

Прививка «Спутником V» и дальнейшая ревакцинация могут давать абсолютный иммунитет. Об этом РИА «Новости» сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
1
Какой иммунитет вырабатывается после ревакцинации?

Гинцбург пояснил, что вакцинированный человек «будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным („содержащимся“ в слизистых. — Прим. ред.) иммунитетом на уровне входных ворот».

Ученый добавил: сейчас по взаимодействию двух вакцин проводят клинические исследования.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
2
Что еще сказал эксперт?

Александр Гинцбург также упомянул назальную вакцину. Он уточнил, что при ее использовании «образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области „входных ворот“ вируса».

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