Дает ли ревакцинация 100-процентную защиту от COVID-19

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Какой иммунитет вырабатывается после ревакцинации?

Гинцбург пояснил, что вакцинированный человек «будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным („содержащимся“ в слизистых. — Прим. ред.) иммунитетом на уровне входных ворот».

Ученый добавил: сейчас по взаимодействию двух вакцин проводят клинические исследования.