Дает ли ревакцинация 100-процентную защиту от COVID-19

1
Какой иммунитет вырабатывается после ревакцинации?
Гинцбург пояснил, что вакцинированный человек «будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным („содержащимся“ в слизистых. — Прим. ред.) иммунитетом на уровне входных ворот».
Ученый добавил: сейчас по взаимодействию двух вакцин проводят клинические исследования.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
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2
Что еще сказал эксперт?
Александр Гинцбург также упомянул назальную вакцину. Он уточнил, что при ее использовании «образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области „входных ворот“ вируса».