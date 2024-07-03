Дагестан объявил о временном запрете на ношение никабов

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов, сообщает ТАСС.

Сообщается, что запрет продлится до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Ранее отдел фетв Муфтията региона планировал отдельно разъяснить, в каких случаях будет считать допустимым введение локального запрета на ношение никаба.

Глава Дагестана выступал против ношения никаба, поскольку данное одеяние не свойственно народам Кавказа. Лидер так же почеркнул, что такая одежда позволяет скрываться мужчинам, а женщинам проносить незаконные предметы.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы предложил дать регионам право на запрет ношения никаба.

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