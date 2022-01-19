Дагестанца после скандала в автобусе арестовали на два месяца. Мать со слезами попросила прощение

В Москве арестовали до 16 марта 2022 года мужчину, подозреваемого в разжигании межнациональной розни из-за высказываний в адрес пассажиров автобуса, сообщает Znak .

Напомним, уроженец Дагестана оскорблял пассажиров автобуса. Со словами «успокойся, старик, рот закрой» он подошел к пожилому мужчине, сделавшему замечание.

«С вами, русскими, надо так себя вести. Придет время, и мы будем бить вас всех. Мы − это дагестанцы», — пообещал мужчина, используя нецензурную лексику.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов потребовал разыскать молодого человека, попавшего на видео.

19 января суд отправил под стражу 29-летнего мужчину, которого обвинили по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы»).

«Ходатайство удовлетворить, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток — до 16 марта 2022 года», — говорится в решении Коптевского суда.

Как отмечают «Кизилюртовские вести», родители дагестанца принесли извинения за своего сына. Отца и мать пригласили в мэрию, где обсудили вопросы воспитания.

«Прошу прощения за своего сына, перед всей страной, перед всеми россиянами. Простите, пожалуйста. Как мать люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент», — обратилась мать к жителям страны.

Отец подчеркнул, что сын не имел право никого оскорблять, если считает себя мусульманином.

«Не имел права народ оскорблять, никакой, и не унижать никого: ни женщин, ни мужчин, ни стариков. Никого. Если он себя считает мусульманином, нельзя никого оскорблять. Я извиняюсь за своего сына», — сказал он.

В мэрии Кизилюрта, откуда родом мужчина, заявили, что никто не заставлял родителей приносить извинения — это их личное искреннее желание.