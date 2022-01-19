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Жизнь

Дагестанца после скандала в автобусе арестовали на два месяца. Мать со слезами попросила прощение

В Москве арестовали до 16 марта 2022 года мужчину, подозреваемого в разжигании межнациональной розни из-за высказываний в адрес пассажиров автобуса, сообщает Znak.

Уроженец Дагестана пообещал избить всех русских.
Уроженец Дагестана пообещал избить всех русских.
кадр из видео.

Напомним, уроженец Дагестана оскорблял пассажиров автобуса. Со словами «успокойся, старик, рот закрой» он подошел к пожилому мужчине, сделавшему замечание.

«С вами, русскими, надо так себя вести. Придет время, и мы будем бить вас всех. Мы − это дагестанцы», — пообещал мужчина, используя нецензурную лексику.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов потребовал разыскать молодого человека, попавшего на видео.

19 января суд отправил под стражу 29-летнего мужчину, которого обвинили по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы»).

«Ходатайство удовлетворить, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток — до 16 марта 2022 года», — говорится в решении Коптевского суда.

Как отмечают «Кизилюртовские вести», родители дагестанца принесли извинения за своего сына. Отца и мать пригласили в мэрию, где обсудили вопросы воспитания.

«Прошу прощения за своего сына, перед всей страной, перед всеми россиянами. Простите, пожалуйста. Как мать люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент», — обратилась мать к жителям страны.

Отец подчеркнул, что сын не имел право никого оскорблять, если считает себя мусульманином.

«Не имел права народ оскорблять, никакой, и не унижать никого: ни женщин, ни мужчин, ни стариков. Никого. Если он себя считает мусульманином, нельзя никого оскорблять. Я извиняюсь за своего сына», — сказал он.

В мэрии Кизилюрта, откуда родом мужчина, заявили, что никто не заставлял родителей приносить извинения — это их личное искреннее желание.

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