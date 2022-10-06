Далеко не последнее место в антирейтинге по количеству преступлений занял Алтайский край

Алтайский край занял 16 строку в рейтинге российских регионов по числу преступлений, сообщает Генпрокуратура.

С января по август 2022 года в регионе зафиксировали 26 503 нарушения закона.

Алтайский край стал четвертым по числу студентов-преступников, пятым — по количеству преступлений с участием несовершеннолетних.

Список антирейтинга пополнили местные взяткодатели и пьяные преступники.

Также регион стал девятым в России по числу преступлений с незаконным оборотом оружия и участием рецидивистов.

Криминальными «успехами» отличились и соседи-регионы — Кузбасс и Новосибирская область заняли 11-е и 13-е места соответственно.

Республика Алтай попала на 11-е место с конца — здесь зафиксировали 3 250 преступлений.