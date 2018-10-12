Задержанного в Китае алтайского дальнобойщика скоро отпустят домой

Алтайский дальнобойщик Алексей Герасимов, которого задержали в ноябре 2017 года в Китае, сможет вернуться домой через несколько недель. Об этом сообщила его жена Наталья на своей странице в «Одноклассниках». Мужчина находился под следствием из-за того, что случайно задавил человека.

Предприниматель Алексей Герасимов из села Солонешное уехал в Китай на заработки. При загрузке фуры произошел несчастный случай. Дальнобойщика попросили подъехать к другой фуре, чтобы переложить груз. При движении задним ходом Герасимов наехал на китайца-грузчика, который впоследствии умер в больнице. Герасимова задержали и посадили в изолятор.

Жена дальнобойщика распродала все имущество, которое было у семьи, включая сельхозтехнику, чтобы нанять адвоката и выплатить компенсацию семье погибшего. Они были готовы заключить мировое соглашение за 11 млн рублей. Альтернативой могло быть тюремное заключение сроком минимум на 4 года в китайской тюрьме.

В декабре мужчину отпустили из изолятора под залог в размере 10 тысяч юаней (около 90 тысяч рублей). Мужчине наняли адвоката за 500 тысяч рублей, и до суда он находился в Маньчжурии.

Алексей и Наталья Герасимовы с младшим сыном. Наталья Герасимова в ok.ru

В октябре в Китай поехала супруга Алексея. 11 октября состоялся суд, на котором заключили мировое соглашение с родственниками погибшего — договорились на возмещение 3 миллионов рублей с учетом страховки.

«Все хорошо, родственники к нам претензий не имеют, судья сказал, что через неделю или чуть больше после того, как решение суда вступит в законную силу, Лешу отпустят домой», — написала женщина в «Одноклассниках».