Дальнобойщик с живыми цветами застрял на Алтае в предновогоднюю зимнюю ночь

В Алтайском крае водитель грузовика из-за поломки машины остался на морозе с большим количеством цветов, сообщает региональное МЧС.

Водитель Иван Брагин ночью ехал из Барнаула в направлении села Кулунда. В результате поломки вынужденно остановился на трассе.

«На морозе починить самостоятельно машину не удалось. В грузовике находился очень прихотливый хрупкий груз — живые цветы, предназначенные для грядущего праздника. И если бы не помощь спасателей, подоспевших вовремя, товар был бы безвозвратно испорчен», — рассказали в ведомстве.

Иван позвонил в МЧС. На выручку приехали сотрудники 64 пожарно-спасательной части, расположенной в поселке Благовещенка.



Спасатели отбуксировали автомобиль в отапливаемое помещение пожарно-спасательной части, напоили горячим чаем Ивана, помогли устранить поломку.

«Живые цветы являются традиционным украшением самых разнообразных праздников. И сотрудники МЧС не только уберегли меня от больших убытков, но и позволили жителям Кулунды иметь возможность дарить любимым букеты ароматных цветов, которые считаются одним из самых популярных и желанных подарков», — поблагодарил дальнобойщик за помощь.

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