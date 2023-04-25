Дарья Трепова, виновная в теракте в Санкт-Петербурге, заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем»

Дарья Трепова, проходящая по делу о теракте, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский (Максим Фомин), заявила, что раскаивается в содеянном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судебный процесс прошел по ходатайству следователя об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.

Дарья Трепова участвовала в заседании по видеосвязи и заявила суду, что «безумно сожалеет о произошедшем», и что она «каждый день молится о здоровье потерпевших».

Несмотря на раскаяние, Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты на арест фигурантки дела. Решение Басманного суда арестовать Трепову до 2 июня оставлено без изменений.

Напоминаем, что Дарью Трепову обвиняют в совершении теракта и незаконном оборот взрывчатки. Девушку подозревают в причастности к взрыву, произошедшему вечером в кафе в Санкт-Петербурге.

Что произошло?

2 апреля 2023 года произошел взрыв в кафе в доме 25 на Университетской набережной на Васильевском острове в центре Петербурга. В кафе Street Food Bar № 1 у военкора Владлена Татарского проходил творческий вечер.

Во время вечера Дарья Трепова подарила военкору статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС. Владлен Татарский погиб. Пострадали 30 человек.