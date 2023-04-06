Замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский призвал регионы быть особенно внимательными к лесопожарной обстановке.
Он рекомендовал заранее увеличить количество патрулирований, чтобы не допустить поджог сухой травы местными жителями.
При этом в ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают, что самое опасное весной — это несоблюдение безопасности при очистке территорий от сухой растительности.
Сжигать прошлогоднюю траву рискованно. Небольшое возгорание может превратиться в стихийное бедствие, когда огонь добирается до населенного пункта и ставит под угрозу жилые дома.
Только за последние сутки, с 5 по 6 апреля, зафиксировали 51 случай неконтролируемого горения травы.
Ранее в марте первый пожар из-за прошлогодней сухой травы произошел в Алтайском крае.